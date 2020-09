Os ciclistas interomperam a segunda etapa da prova, entre Remich e Hesperange em protesto contra a falta de segurança.

Luxemburgo 1

Protesto de ciclistas. Skoda Tour "a sério" só nos últimos 40 km

O Skoda Tour retoma esta tarde a segunda etapa, após o protesto desta manhã dos ciclistas que se queixam de falta de segurança. Os corredores pararam no quilómetro 18, perto de Statdbredimus. Neste momento, o pelotão segue, mas em cortejo, até Syren. A competição propriamente dita só será retomada nos últimos 40 km, até à meta em Hesperange.

De acordo com o repórter da Rádio Latina no local, os ciclistas recusaram-se a continuar a segunda etapa da prova de 164 km, entre Remich e Hesperange.

Este ano o SkodaTour tem muitas equipas do WordTour, habituadas a correr em circuitos cortados ao trânsito. Ora, no Luxemburgo, a volta em bicicleta, realiza-se com a polícia a cortar o trânsito temporariamente à frente do pelotão.

Os carros param, mas a partir do momento em que as viaturas da polícia abandonam o local, retomam a circulação, quando ainda há ciclistas em prova naquele circuito.

Ontem, por exemplo, quando Tony Gallopin, da AG2R, liderava a prova isolado deparou-se com três carros à sua frente ao contornar uma rotunda, apesar da indicação para contornar a rotunda pelo lado oposto.

Veja o momento em que Tony Gallopin passa ao lado de três carros numa rotunda, ao minuto 3:25 do vídeo abaixo:







