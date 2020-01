Segundo um comunicado do Ministério da Justiça a futura legislação vai ser conforme às normas europeias e internacionais.

Proteger os direitos das crianças é uma prioridade para Sam Tanson

Susy MARTINS

A ministra da Justiça, Sam Tanson, quer ratificar a Convenção dos Direitos da Criança. O acordo da coligação governamental prevê a reforma da lei de 10 de agosto de 1992 relativa à proteção da juventude para garantir assim o interesse da criança no âmbito dos processos aplicados aos menores.

Um dos pilares dessa reforma vai ser a proibição de colocar menores no Centro Penitenciário para adultos. Mas ainda na semana passada, um jovem, de 17 anos, foi colocado no Centro Penitenciário de Schrassig, por decisão de um juiz da Juventude. Na altura, o Ministério Público revelou que se tratava “ de uma medida excecional, mas inevitável, tendo em conta o comportamento agressivo do adolescente”.

No mesmo comunicado o Ministério avançava que “o Luxemburgo não dispõe de instituições adaptadas às necessidades específicas deste menor”. Em consequência, o menor que fará 18 anos ainda este ano, foi colocado no Centro Penitenciário de Schrassig.

Segundo Sam Tanson, a proteção dos direitos das crianças, é uma das prioridades do seu mandato. A juíza especializada em direito familiar, Renate Winter, tem como missão consultar os diferentes atores na matéria e elaborar um ante-projeto de lei.