Tudo aconteceu em Julho. A imprensa local começou a noticiar esta terça-feira porque o Tribunal de Arlon já marcou a data do julgamento.

Prostituta atira-se pela janela para escapar ao agressor

Em pleno verão, na noite de 21 de Julho, as autoridades belgas foram chamadas de emergência para socorrer a mulher que encontraram com ferimentos graves à porta de um bar de alterne em Aubange, no distrito belga de Arlon, na fronteira da Bélgica com o Luxemburgo.

Atirou-se do primeiro andar. O L'Avenir Luxembourg conta que, antes, foi espancada e ameaçada com uma lâmina de barbear. Levada para o hospital, estava coberta de hematomas e alguns indícios de estrangulamento.

O agressor, um luxemburguês de 37 anos, trabalhava no bar de alterna e, de acordo com o La Meuse Luxembourg, mantinha um relacionamento "de um ano" com vítima. Chegaram a morar juntos durante um mês.

No primeiro interrogatório judicial, o homem negou todas as circunstâncias. "Tentei segurá-la pela camisa quando ela tentou saltar", disse confrontado com as marcas de estrangulamento.

A versão não convenceu o juiz de instrução criminal que lhe decretou prisão preventiva. Há 18 meses atrás das grades vai ser julgado em dezembro pelo Tribunal Penal de Arlon.