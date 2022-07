O Tribunal de recurso deixou cair a pena de prisão para o proprietário do hotel de Vianden, justificando que os factos em causa aconteceram há mais de 10 anos. No entanto, a multa deverá aumentar dos 15 mil para os 25 mil euros. À parte deste caso, o mesmo dono é alvo de uma investigação, a partir de 2019, sobre escravatura moderna de trabalhadores portugueses e brasileiros.

Proprietário do hotel de Vianden escapa a pena de prisão

O Tribunal de recurso confirmou, em segunda instância, praticamente toda a condenação do proprietário do hotel de Vianden por falsificação e violação da legislação laboral. Mas, segundo o Luxemburger Wort, os juízes aligeiraram a pena.

A condenação refere-se a factos ocorridos entre 2012 e 2013 e não ao caso mais recente, que envolve exploração de trabalhadores portugueses e brasileiros, divulgado por uma investigação da Rádio Latina.



Na primeira instância, o proprietário do grupo hoteleiro de Vianden e restaurantes em Ingeldorf foi condenado a 18 meses de prisão com pena suspensa e a uma multa de 15 mil euros.



Trabalhadores recrutados em Portugal denunciam escravatura moderna em Vianden A Rádio Latina iniciou, há cerca de um mês, uma investigação sobre trabalhadores recrutados em Portugal que se queixam de escravatura moderna num hotel e restaurantes da zona norte do país, mais concretamente, em Vianden e Ingeldorf.

Mas agora, o Tribunal de recurso deixou cair a pena de prisão, justificando que os factos em causa aconteceram há mais de 10 anos. No entanto, a multa deverá aumentar dos 15 mil para os 25 mil euros.

Danny S., dono do grupo hoteleiro é acusado de falsificação de documentos, difamação e vários crimes contra o código de trabalho, incluindo trabalho clandestino.

O advogado de Danny S. disse ao Luxemburger Wort que poderá ainda recorrer ao Tribunal de Cassação, para contestar a existência de outros crimes incluídos nesta condenação.

O proprietário é o mesmo visado no caso que a Rádio Latina investigou e divulgou em 2019, que envolvia queixas de funcionários portugueses e brasileiros que trabalhavam no hotel Auberge de l’Our, em Vianden, e nos restaurantes Eat Me e Casa Mexicana, em Ingeldorf.

Exploração laboral em Vianden. ASTI acusa Inspeção do Trabalho "A ITM não faz o seu trabalho", diz o porta-voz da ASTI, Sérgio Ferreira.

Os trabalhadores queixavam-se de escravatura moderna, com horas excessivas de trabalho, falta de contratos e de segurança social, condições precárias de habitação no sótão do hotel ou salários em atraso. Segundo garantiu, mais recentemente, o porta-voz do Ministério Público, Henri Eippers, à Rádio Latina, a investigação judicial sobre este caso mais recente ainda está curso.

O Ministério Público abriu uma investigação e ordenou buscas para reunir provas, em julho de 2020. Cinco meses antes, em fevereiro do ano passado, o ministro do Trabalho da altura, Dan Kersch, garantiu num debate conjunto com a Rádio Latina, no Festival das Migrações, que o grupo tinha sido multado em 2.500 euros sobre este caso mais recente, mas que poderia aumentar para 25.000 euros se não transmitisse à Inspeção do Trabalho e das Minas (ITM) uma série de documentos.



