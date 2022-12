Os promotores acusam o Ministério do Ambiente de abusar da Lei de Conservação da Natureza para recolher dinheiro e atrasar os projetos de construção.

Luxemburgo 9 min.

Ministério do Ambiente

Promotores imobiliários acusam Governo de "roubar" com lei da conservação da natureza

Michèle GANTENBEIN Os promotores acusam o Ministério do Ambiente de abusar da Lei de Conservação da Natureza para recolher dinheiro e atrasar os projetos de construção.

A fim de abrandar o declínio da biodiversidade e a extinção de espécies, o Luxemburgo aprovou em 2018 uma nova lei de conservação da natureza com regras restritas. Demasiado rigorosas, disseram os juízes do Tribunal Administrativo no verão passado. Num caso específico, o Ministério do Ambiente não tinha autorizado a conversão de uma casa na zona verde, que os juízes declararam desproporcionada e inconstitucional. A argumentação do Ministério foi rejeitada na sua totalidade pelos juízes.

O problema não é tanto a lei mas a interpretação da mesma por parte do Ministério. Isto também pode ser observado em relação ao sistema de compensação.

Biótopos protegidos a nível nacional, incluindo zonas de caça de espécies protegidas europeias (papagaio, cegonha branca, morcego, etc.), podem ser destruídos mediante o pagamento de uma taxa. O Estado encarrega-se de cobrar a compensação.

Desde a publicação da Lei da Conservação da Natureza de 2018, foram pagos ao Estado quase 13 milhões de euros em pagamentos compensatórios para espécies europeias protegidas.

Grande margem para interpretação

O problema é que a Lei de Conservação da Natureza oferece uma ampla margem de interpretação. Diz que a aprovação do ministro é necessária se os projetos ou atividades forem suscetíveis de ter um impacto significativo nas espécies protegidas. Aquilo que constitui "impactos significativos prováveis" e se um projeto é "suscetível de ter impactos significativos" é decidido pelo ministro ou pelos seus funcionários.

Falta de casas no Luxemburgo. "O pior ainda pode estar para vir" O Luxemburgo continua a crescer, mas constrói menos habitações. Ao mesmo tempo, os custos da construção estão a aumentar. O domínio político deve agir, apela o economista Michel-Edouard Ruben.

Exemplo: um projeto de habitação num prado de 50 acres. A pedido do Ministério do Ambiente, o promotor mandou realizar estudos que demonstraram que o prado ecologicamente inútil é sobrevoado por duas espécies para as quais tem agora de implementar medidas compensatórias.

Para a primeira espécie (morcego), o promotor deve criar um novo habitat, ou seja, adquirir um terreno na vizinhança imediata e plantar ali uma avenida de 15 metros de largura de árvores com mais de 100 metros de comprimento para desviar os animais para a floresta (corredor de voo). Tem também de implementar medidas compensatórias para o milhafre-real, embora se trate de uma zona de caça que é normalmente compensada.

Para o milhafre-real, o promotor deve fornecer uma área na vizinhança imediata de dimensão idêntica à do terreno do edifício (compensação de 1 para 1). A área não pode ser fertilizada durante 25 anos, deve ser plantada com arbustos e ceifada regularmente. O promotor suporta os custos da monitorização durante os 25 anos.

Estou exposto a uma pessoa que decide se e quando o meu projeto de construção pode começar e quem o pode atrasar durante anos. Promotor imobiliário

Embora discorde da opinião do Ministério, o promotor é cooperante, faz o que lhe é dito e recebe uma carta do Ministério a declarar que o trabalho pode começar logo após um primeiro relatório de monitorização - mas apenas se o funcionário do Ministério aprovar o relatório e considerar que as medidas foram devidamente implementadas e são bem sucedidas.

O procedimento é excessivo

O relatório de controlo de um gabinete aprovado pelo Estado só é válido, portanto, se o Ministério ou o funcionário o aprovar. "Estou exposto a uma pessoa que decide se e quando o meu projeto de construção pode começar e quem pode atrasar o tempo durante anos", afirma um construtor aborrecido.

Segundo o promotor, os estudos, a aquisição das áreas de compensação e a implementação das medidas custam cerca de 350 mil euros - não incluindo os custos de monitorização e outros custos de funcionamento.

Estado da natureza no Luxemburgo é "preocupante" Dois terços dos habitats naturais do Luxemburgo encontram-se num estado precário. E a biodiversidade também está em risco.

O promotor considera que o procedimento é em parte excessivo e não justificado, mas não vê outra saída senão cumprir os requisitos do Ministério. Este não é um caso isolado. É também o caso de outros construtores. Falam de arbitrariedade e de roubo - e acusam o Ministério de abusar da Lei de Conservação da Natureza sob o pretexto de proteger as espécies, a fim de recolher dinheiro e atrasar os projetos.

Os serviços ambientais reconhecidos pelo Estado desempenham um papel importante no sistema de compensação. Realizam rastreios, estudos e monitorização, elaboram balanços de ecopontos e definem o âmbito das medidas de compensação. É aqui que os peritos se sentam. Trabalham em conjunto com a Administração da Natureza (ANF), que certifica os balanços.

A competência para tal cabe à Administração da Natureza, como explica Frank Wolff. O Ministério emite as licenças com base nos balanços certificados. No entanto, o Ministério interfere - e não é uma ocorrência rara que discorde das compensações e ordene novas. Não é surpreendente que tais intervenções acabem em detrimento dos candidatos.

Vou preparar o pedido de conservação para submissão com esta contabilidade. Depois veremos o que acontece. Funcionário de escritório do Ambiente

Há cerca de três anos, a compensação de um terreno de construção ao longo de uma estrada principal resultou numa pequena soma de ecopontos na baixa gama de quatro dígitos. Apenas algumas sebes e arbustos tiveram de ser compensados. A ANF certificou o saldo, após o que o escritório enviou o pedido de conservação, incluindo o saldo, ao Ministério do Ambiente. "Depois veremos o que acontece", escreveu o funcionário do escritório numa troca de correio eletrónico com o promotor.

Alguns dias mais tarde, o funcionário do escritório informa por escrito o promotor que recebeu uma chamada de um funcionário do Ministério do Ambiente que disse que não aceitaria a contabilidade "sem o milhafre-real". O funcionário até o tinha acusado de tentar esconder a contabilidade do milhafre-real. Este, por sua vez, tinha assegurado ao funcionário que tinha submetido tudo corretamente. Foi a administração da natureza que não tinha considerado necessária a contabilidade do milhafre-real. "No entanto, nada disso ajudou", escreveu o empregado. "Temos de refazer a contabilidade".

200 mil euros para potencial terreno de caça

O escritório ajustou a contabilidade, levou em conta o milhafre-real, tal como solicitado, e conseguiu a orgulhosa soma de quase 200 mil euros - embora esta seja apenas uma potencial área de caça, como mostram os resultados da Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) para o PAG do município.

A alternativa teria sido mandar fazer um estudo e esperar que o milhafre-real não caçe ali. Mas quando todas as autorizações, exceto a do Ministério do Ambiente, estão em vigor, os promotores preferem pagar pela destruição que pode nem sequer ocorrer, para que possam avançar com o seu projeto. "Raquete de proteção", é o que o promotor em causa lhe chama.

Num outro caso, o Ministério do Ambiente pediu a um construtor que realizasse um estudo para provar que uma espécie de morcego ali avistada não seria perturbada pelo projeto de construção. O promotor contratou uma empresa que realizou um rastreio e concluiu que este estudo não era necessário. Num e-mail obtido pelo Luxemburger Wort, o escritório escreve que o projeto não constitui um incómodo. "No entanto, o Ministério insistiu em que o estudo de provas fosse feito", disse o promotor. Isto é "pura arbitrariedade que atrasa os projetos e os torna desnecessariamente caros".

Num outro caso, que também data de há três anos, um promotor apresentou uma avaliação do ciclo de vida que concluiu que não eram devidos pagamentos de compensação porque os biótopos protegidos seriam todos preservados e as árvores restantes na propriedade não estavam sujeitas a compensação de acordo com o catálogo de pontos. O Ministério também não concordou com este acerto.

Tivemos a escolha entre advogado e seguir em frente. Se queres avançar, fazes o que o Ministério te pede. Promotor imobiliário

Alguns meses após a apresentação do pedido de conservação e do balanço, a empresa recebeu uma carta de Carole Dieschbourg (Déi Gréng), então ministra do Ambiente. Pediu ao promotor que elaborasse um novo balanço e que tivesse em conta as árvores na avaliação ecológica - sem, no entanto, especificar a que ponto do catálogo se referia. "Tivemos a escolha entre advogado e seguir em frente. Se queres avançar, fazes o que o Ministério te pede", explica o funcionário da empresa. O escritório preparou um novo balanço e a empresa pagou 90 mil euros.

Jean-Claude Kirpach, antigo funcionário superior do Ministério do Ambiente, considera que a interpretação da lei em relação às medidas compensatórias é completamente excessiva. Um caso que conhece mostra onde a interpretação estrita pode chegar. Um promotor tinha sacrificado três parcelas de construção no contexto de um PAP como área de compensação para uma espécie de ave "porque não conseguiu adquirir terrenos na vizinhança imediata. Afirmar que os regulamentos ambientais não têm qualquer influência ou têm uma influência mínima nos preços imobiliários é simplesmente errado tendo em conta tais exemplos", afirma Kirpach, que agora trabalha para a firma de advogados Krieger&Associés.

O princípio da "natureza durante um tempo"

A propósito, a compensação tem lugar quase exclusivamente em reservas de terrenos públicos. A Lei de Conservação da Natureza é muito restritiva no reconhecimento de biótopos criados em terras privadas. Por conseguinte, não cria qualquer incentivo para que os promotores imobiliários criem estruturas verdes nas áreas urbanas.

Estes são os locais onde vão ser construídas 3.500 habitações acessíveis O primeiro-ministro adiantou que o investimento nestes projetos também acabará por beneficiar o sector da construção, uma vez que as habitações serão construídas por empresas do Luxemburgo.

O potencial privado continua por utilizar. Kirpach pensa que se trata de um erro capital. "O Ministério não tem visão, não tem olho para o potencial que poderia ser desenvolvido. Muitas pessoas estariam motivadas a preservar biótopos ou a criar novos", garante. "O espaço urbano seria diferente".

Uma consequência direta desta política restritiva e punitiva de conservação da natureza é que os proprietários de terras fazem tudo o que podem para garantir que nenhum biótopo e, portanto, nenhum habitat se desenvolva nas suas terras.

O problema tem sido reconhecido pelo Ministério do Ambiente, como explica Frank Wolff. Estão a pensar em introduzir o princípio da "natureza por um tempo": Aqueles que permitem que a natureza se desenvolva serão creditados mais tarde no momento da destruição. Isto seria um primeiro passo para se afastar da lógica pura do castigo.

(Este artigo foi originalmente publicado no Luxemburger Wort e traduzido para o Contacto por Tiago Rodrigues)

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.