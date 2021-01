A atual 'lei covid' expira a 31 de janeiro mas Governo já anunciou prolongamento das medidas até 21 de fevereiro.

Prolongamento das regras anti-covid votado no final da semana

Diana ALVES

O prolongamento das atuais regras de combate à pandemia vai a votos no final da semana. De acordo com a Câmara dos Deputados, a respetiva sessão pública deverá acontecer na sexta-feira ou no sábado. A atual 'lei covid' expira a 31 de janeiro mas o Governo já anunciou na sexta-feira passada o prolongamento das medidas sanitárias até ao próximo dia 21 de fevereiro.

Em causa está, por exemplo, o encerramento de cafés e restaurantes, o limite de dois convidados que podem ser recebidos em casa e o recolher obrigatório entre as 23:00 e as 06:00.

Apesar de vários países estarem a assistir a um aumento do número de casos, o Luxemburgo continua contra o encerramento das fronteiras. No entanto, aos viajantes que chegam de fora – à exceção dos trabalhadores transfronteiriços – o país deverá passar a exigir testes PCR negativos e está também em cima da mesa a imposição de quarentena a viajantes oriundos de zonas de risco. Segundo o jornal L’Essentiel, o primeiro-ministro, Xavier Bettel, começa hoje a discutir estas eventuais medidas com os líderes dos países vizinhos.

