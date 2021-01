O encerramento de cafés e restaurantes, o limite de dois convidados por casa ou ainda o recolher obrigatório entre as 23:00 e as 6:00 são algumas das medidas que vão continuar em vigor.

Prolongamento das regras anti-covid votado hoje

Susy MARTINS

O prolongamento das atuais medidas para limitar a propagação da covid-19 vai esta tarde a votos no Parlamento. A sessão está marcada para as 14:00. A atual ‘lei covid’ expira a 31 de janeiro, sendo que as medidas sanitárias serão prolongadas até 21 de fevereiro.



Apesar de o número de novas infeções ter estabilizado, rondando os 200 casos diários, o Governo optou por manter as medidas sanitárias face à evolução das novas variantes do vírus, sobretudo a britânica.

A partir de hoje, quem viajar para o Grão-Ducado de avião tem de comprovar que não está infetado com o novo coronavírus. Terá, assim, de apresentar um teste negativo à covid-19 antes de embarcar em voos com destino ao Luxemburgo. A medida será válida para todas as pessoas a partir dos 6 anos de idade, independentemente da nacionalidade ou país de residência. Esta medida estará em vigor até 28 de fevereiro.



