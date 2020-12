O texto é votado na terça-feira e visa prolongar as medidas em vigor desde o final do mês de novembro.

Prolongamento das medidas covid-19 e congelamento das rendas votados esta semana

Diana ALVES

O Parlamento vota esta semana vários projetos de lei relacionados com a atual crise pandémica. Entre eles está o prolongamento das medidas de luta contra a covid-19 até 15 de janeiro de 2021.

Em causa estão medidas como o recolher obrigatório entre as 23h e as 06h, o encerramento de cafés, restaurantes, cinemas e teatros e a limitação do número de pessoas que podem ser recebidas em casa, que durante as próximas semanas – incluindo Natal e passagem de ano – continuará a ser de apenas duas. E ambas têm de viver no mesmo domicílio.

A aprovação desta lei significa que as empresas de setores como a horeca e a cultura têm, pelo menos, mais um mês pela frente de portas fechadas. Para prestar apoio a estes ramos, o Parlamento vota também esta semana, na quinta-feira, o projeto de lei que cria uma nova ajuda para os "custos não cobertos das empresas" dos setores da restauração, turismo, organização de eventos e cultura.

Dispensadores de gel desinfetante nas gares e paragens de autocarro? É uma reivindicação do partido Déi Lénk, mas à qual o Governo não prevê ceder.

São elegíveis as empresas que registaram perdas de 40% ou mais. O texto que implementa uma ajuda única de 500 euros por trabalhador destinada às empresas afetadas pelo aumento do salário mínimo, a 1 de janeiro de 2021, também será submetido ao voto dos deputados.

Ainda sobre os apoios estatais no âmbito da crise pandémica, o Parlamento dará o seu veredicto sobre o prolongamento das ajudas às empresas mais atingidas pelas repercussões económicas da crise da covid-19. Este texto, que será votado no sábado, torna estas ajudas válidas até 30 de junho de 2021. Também no sábado, irá a votos o projeto de lei que proíbe qualquer aumento das rendas até junho de 2021.

Além da covid-19, um dos pontos altos da agenda parlamentar para esta semana diz respeito ao projeto de lei sobre o Orçamento do Estado para 2021. A "lei mais importante do ano" deverá ir a votos na manhã de quinta-feira.



