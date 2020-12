Prolongamento das medidas anti-covid deve entrar em vigor ainda hoje

De acordo com a Câmara dos Deputados, o prolongamento entra em vigor a partir do momento em que é publicado no Jornal Oficial do Grão-Ducado, algo que poderá acontecer ainda esta terça-feira.

Diana ALVES

O Parlamento vota esta terça-feira o prolongamento do pacote de medidas de luta contra a covid-19 até 15 de janeiro. A sessão pública começa às 09:00. De acordo com a Câmara dos Deputados, esse prolongamento entra em vigor a partir do momento em que é publicado no Jornal Oficial do Grão-Ducado (equivalente a Diário da República, em Portugal), algo que poderá acontecer ainda hoje.

Com a aprovação do texto, restrições como o recolher obrigatório das 23:00 às 06:00, o encerramento de cafés, restaurantes, cinemas e teatro e limitação do número de convidados em cada a dois (do mesmo domicílio) ficarão em vigor durante outro mês, isto é, até 15 de janeiro.

Centros comerciais vão ter três dias para apresentar estratégia de gestão de fluxo de clientes O relógio começa a contar no momento em que o prolongamento das medidas anti-covid entrar em vigor, algo que poderá acontecer ainda esta terça-feira.

Em causa estão ainda outras medidas como por exemplo o uso obrigatório de máscara sempre que mais de quatro pessoas estiverem juntas e proibição de ajuntamentos com mais de 100 pessoas. Estas medidas, impostas pelo Governo no final de novembro, para tentar inverter os números das novas infeções pelo novo coronavírus, deveriam expirar esta terça. Mas não surtiram o efeito desejado, pelo que o Governo decidiu apertar o certo à pandemia e não abrir exceções no Natal e passagem de ano.

