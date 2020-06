O regime de ajudas suplementares para artistas profissionais independentes e para os chamados intermitentes do espetáculo vai ser prolongado até ao dia 31 de agosto. A decisão foi tomada pelo Governo, na reunião do Conselho de Ministros.

Prolongado regime de ajudas específicas para artistas profissionais independentes

O regime de ajudas suplementares para artistas profissionais independentes e para os chamados intermitentes do espetáculo vai ser prolongado até ao dia 31 de agosto. A decisão foi tomada pelo Governo, na reunião do Conselho de Ministros.

Em causa está o regime específico de ajudas suplementares criado para ajudar aqueles profissionais no contexto da atual crise sanitária.

O Ministério da Cultura explica que, embora os espaços culturais possam voltar a receber o público – mediante o respeito das medidas sanitárias –, "a retoma no setor cultural, como no setor económico, só se poderá fazer de forma progressiva".

Além disso, o cancelamento de vários projetos, tais como as coproduções internacionais ou os eventos artísticos agendados para depois do dia 30 de junho no estrangeiro, permite antever que os prejuízos causados pela crise sanitária vão arrastar-se para além do período inicialmente fixado nos regulamentos.

E é "por essa razão que é importante prolongar o regime específico criado para os artistas profissionais independentes e os intermitentes do espetáculo", sublinha o ministério num comunicado de imprensa.

Este regime especial facilita o acesso às ajudas sociais, baixando por exemplo a condição relativa ao número mínimo de dias trabalhados pelos profissionais com estatuto de intermitente. As condições de acesso e outra informação útil estão no site https://guichet.public.lu/fr/citoyens/loisirs-benevolat/culture-tourisme/statut-artiste/mesures-covid19.html.

