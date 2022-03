O Governo recebeu esta quarta-feira as chaves do convento de Cinqfontaines, que alojará a memória dos judeus do Luxemburgo.

Projeto-piloto para centro educativo sobre o Holocausto começa em maio

Maria MONTEIRO O Governo recebeu esta quarta-feira as chaves do convento de Cinqfontaines, que alojará a memória dos judeus do Luxemburgo. O espaço pretende promover a tolerância e os direitos humanos e deverá estar totalmente pronto no próximo ano letivo.

O antigo convento fica no norte do país, na fronteira com a Bélgica, e foi comprado pelo Estado por cerca de 7,9 milhões de euros como parte do acordo de restituição assinado em janeiro de 2021 entre o Governo e o Consistório Judaico do Luxemburgo para compensar esta comunidade pelas espoliações de bens que ocorreram durante a Segunda Guerra Mundial.

O anúncio da abertura foi feito pelo ministro da Educação Nacional, Infância e Juventude a 4 de julho de 2021, numa cerimónia realizada em memória dos cerca de 300 judeus que estiveram internados no edifício em condições terríveis antes de serem deportados para campos de concentração como Theresienstadt e Auschwitz.

Projeto tem "dupla missão", diz Meisch

O projeto “cumprirá uma dupla missão, tanto rememorativa como educativa”, resumiu Claude Meisch, citado em comunicado do executivo. Para o governante, “recordar não significa apenas lembrar o passado, mas mostrar respeito por aqueles que viveram esta dolorosa história” e “analisar o passado com algum pensamento crítico para evitar o ressurgimento do ódio e a incitação a estes discursos”.

Assim, a partir de meados de maio, começarão a ser testadas algumas atividades para ‘maisons-relais’, escolas e público em geral, como workshops contra o discurso de ódio e ‘semanas de projeto’ organizadas com parceiros regionais, nacionais e internacionais. Serão realizados, ainda, workshops de intercâmbio para construir uma rede de parceiros, a 25 de abril em Cinqfontaines e a 3 de maio, no Forum Geesseknäppchen.

O espaço vai destacar temas como o Holocausto no Luxemburgo, exílio e migração, direitos humanos, diversidade e tolerância e a luta contra o anti-semitismo. O projeto de reabilitação inclui além das salas para atividade educativas e formativas, um percurso ao ar livre a ligar os pontos mais importantes, um memorial e uma estrutura de alojamento e restauração para os visitantes. O Governo manifestou, ainda, a necessidade de tornar o local “mais facilmente acessível por transportes públicos”.

Centro vai ter equipa multidisciplinar

Haverá, ainda, eventos em memória dos judeus deportados de Cinqfontaines e visitas guiadas. Prevê-se que o novo percurso seja “integrado em circuitos ligados à memória da Segunda Guerra Mundial” no resto do país e além-fronteiras. Ainda antes do verão, será lançado o website do centro com “uma descrição da história do local e as suas ofertas educativas”.

Depois da inauguração em modo ‘soft opening’ em maio, as atividades serão implementadas de modo gradual pelo Centro de Educação para a Cidadania (ZpB, na sigla alemã) e pelo Serviço Nacional da Juventude (SNJ), em paralelo com os trabalhos de remodelação do edifício, até ao início do ano letivo 2022/2023. O SNJ é responsável pela gestão administrativa, financeira e organizacional do projeto, enquanto que a empreitada propriamente dita está ao cargo do Ministério da Mobilidade e das Obras Públicas.

O projeto para o centro está a ser liderado por uma comissão que inclui representantes do Ministério de Estado, do Ministério da Educação Nacional, da Infância e Juventude, e da Fundação para a Memória do Holocausto, a par do ZpB e da SNJ. Ao mesmo tempo, está a ser criada uma equipa multidisciplinar, que inclui educadores, historiadores, animadores, investigadores e formadores, para trabalhar na instituição.

Convento acolhe refugiados

O primeiro balanço da iniciativa será feito num ‘fim de semana de portas abertas’ que decorrerá em outubro. A ideia é apresentar o novo percurso e os resultados dos primeiros projetos realizados com os jovens.

Para já, o antigo convento irá receber, temporariamente, alguns refugiados da guerra na Ucrânia, ação que “ilustra os próprios valores que o centro pretende defender e transmitir”.

