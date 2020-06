A ideia de renovar a rua é discutida desde o ano passado mas ainda nada mudou.

Projeto para a rua Notre Dame não avança

Anne-Sophie DE LA BARRE DE NANTEUIL-BEDEL

Se a cidade do Luxemburgo mencionou desenvolvimentos no final de 2019 para o principal eixo de acesso ao hipercentro da capital, por enquanto, estes não foram para a frente. A responsabilidade está na ausência de diálogo entre o município e o Estado.

Ampliar as calçadas, instalar terraços ou reduzir o tráfego de carros. Estes foram alguns dos projetos falados em dezembro passado pelo município de Luxemburgo para a movimentada rua Notre Dame. Mas, por enquanto, nada mudou.

Uma das ideias que não andou para a frente foi o pátio da antiga biblioteca nacional. A poucos passos da Place Guillaume II, o espaço está inexplorado, embora a capital esteja "sempre pronta para fazer algo com ele", confirma o primeiro vereador Serge Wilmes (CSV), referindo-se a um parque infantil, um espaço para comerciantes ou um local destinado a atividades diversas.

Pátio da Biblioteca Nacional Photo: Pierre Matgé

Mas, neste momento, ainda são apenas ideias e não "projetos oficiais", disse Wilmes. A falha está nas conversas que estão suspensas entre o conselho de vereadores e o Estado, dono da terra. Porque, se o projeto for para segundo plano, seria na ausência de um “retorno oficial”, explica Serge Wilmes.

Do lado do Estado, um estudo de viabilidade está em andamento, confirma a administração de edifícios públicos. O Ministério das Obras Públicas também garante "não ver nenhum inconveniente" ao disponibilizar a terra "para as necessidades de vários eventos na cidade do Luxemburgo". Pelo menos "até que seja tomada uma decisão sobre o uso final", disse a porta-voz. No centro das reivindicações, a promoção da "velha tília" e a proibição de estacionar carros dentro do pátio.

Outros projetos conseguiram ver a luz do dia. Durante toda a temporada, os restauradores da rue Notre-Dame que fizeram o pedido, poderão se beneficiar de espaço extra para terraço nos pontos de táxi.

Artigo original publicado na edição francesa do Luxemburger Wort. Edição de Ana Patrícia Cardoso.

