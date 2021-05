A situação pandémica da covid-19 continua estável no Luxemburgo, sendo que se nota uma ligeira diminuição de novos casos detetados no país.

Projeções da Task Force Covid-19 cada vez mais otimistas

Susy MARTINS

As projeções da Task Force Covid-19, reveladas na passada sexta-feira, são agora mais otimistas, uma vez que, em meados do mês de abril, os investigadores estavam a prever um pico de 300 casos por dia no início do mês de maio. Um número revisto para cerca de 150 casos diários.

No mês de janeiro, as projeções até apontavam para um pico de 700 casos diários, o que colocaria o Grão-Ducado novamente numa situação difícil. Ora, segundo os investigadores, graças às medidas restritivas implementadas pelo Governo e aos gestos barreira que fazem parte do nosso quotidiano, foi possível diminuir a incidência do novo coronavírus sobre as novas infeções.

No entanto, a Task Force reitera que é preciso continuar a manter o distanciamento físico e a cumprir as medidas de higiene, até porque a situação continua volátil, e os números podem mudar a qualquer instante, sobretudo devido às novas variantes.

Note-se que o primeiro-ministro, Xavier Bettel, anunciou na passada sexta-feira que caso a situação sanitária não se agrave nos próximos dias, o Governo poderá anunciar um relaxamento de certas medidas anti-covid-19. Esta quarta-feira já poderá haver uma indicação das regras que poderão passar a ser menos severas.



