Proibir venda de álcool nas bombas. Oito ideias para acabar com as mortes nas estradas

Maria MONTEIRO A Segurança Rodoviária enviou um conjunto de recomendações aos decisores políticos.

Em ano eleitoral, a Segurança Rodoviária luxemburguesa elaborou uma lista de recomendações para reduzir o risco de acidentes nas estradas e, no melhor dos cenários, alcançar a "mortalidade zero" na rodovia.

Na sexta-feira passada, o presidente da organização, Paul Hammelmann, apresentou em conferência de imprensa as medidas enviadas aos decisores políticos, compiladas pelo Luxemburger Wort:

Estabelecer novos limites de velocidade

A velocidade é um dos eixos principais do plano, já que muitas vezes a circulação rodoviária em excesso de velocidade está na origem dos acidentes. Assim, os limites devem descer para 30km/h nas localidades e 80km/h fora delas.



Proibir a venda de álcool nas estações de serviço

Na perspetiva da Segurança Rodoviária, a redução do número de condutores alcoolizados pode passar por dificultar o acesso ao produto.

Veículos com EAD para infratores reincidentes

Os condutores que tenham cometido infrações relacionadas com álcool deverão ser obrigados a conduzir um veículo com um dispositivo de bloqueio de ignição devido a álcool (em francês éthylotest antidémarrage (EAD)). Estes equipamentos detetam a taxa de álcool do condutor através do ar que expira, impedindo-o de seguir viagem caso esteja acima do nível permitido.

Apoios para sistemas de assistência a carros e camiões

Para Paul Hammelmann, estes sistemas deveriam ser subsidiados do Estado, "tal como acontece com a mobilidade elétrica".

"A falta de respeito [na estrada] deveria ser punível com multa" Para o presidente da Segurança Rodoviária do Luxemburgo a polícia deveria atuar contra as faltas de civismo e o desrespeito ao volante e nas ruas do Luxemburgo.

Uso obrigatório do capacete para ciclistas

O objetivo é reforçar a segurança de um grupo especialmente vulnerável aos perigos da estrada.

Menos árvores nas ruas

Para a organização, a rodovia é mais segura quanto menos árvores tiver. Defende, por isso, a remoção de árvores que representem um perigo para os condutores e o fim da plantação de novas árvores.

Cursos de primeiros socorros para novos condutores

Os novos encartados estariam, assim, equipados para intervir em caso de envolvimento num acidente.

Multas de trânsito não pagas podem ser descontadas do salário Quase metade dos condutores de automóveis com matrícula portuguesa que foram autuados por excesso de velocidade ainda não pagaram a coima.

Criação de infração por "pôr em perigo a vida de outrem"

Ao colocar este delito na lei, por escrito, seria mais fácil tomar medidas contra os condutores suspeitos de atropelamento e fuga.

