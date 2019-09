O programa Regressar promete um incentivo global até 6.500 euros para apoiar o regresso de profissionais que saíram nos últimos anos de Portugal e os seus familiares.

Programa Regressar. 175 candidaturas, duas provenientes de emigrantes do Luxemburgo

O programa Regressar promete um incentivo global até 6.500 euros para apoiar o regresso de profissionais que saíram nos últimos anos de Portugal e os seus familiares.

Dois meses depois de terem arrancado as candidaturas, o Programa Regressar, lançado pelo Governo português para incentivar o regresso dos emigrantes que tenham saído do país antes de 2016, recebeu 175 pedidos de apoio, dois provenientes de emigrantes residentes no Luxemburgo.

Até ao momento, para lá das candidaturas, foram feitos cerca de 2.400 pedidos de informação e esclarecimentos.

Estes dados foram revelados à Rádio Latina pelo Ministério português do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

Prevendo o regresso máximo de 1.500 portugueses, o Governo disponibilizou um orçamento de dez milhões de euros para esta medida, neste ano.

No entanto, até 22 de setembro foram submetidas apenas 175 candidaturas à Medida de Apoio ao Regresso de Emigrantes a Portugal, duas provenientes de emigrantes residentes no Luxemburgo.

Os destinatários desta medida têm de ter emigrado até 31 de dezembro de 2015, e ter residido durante, pelo menos, 12 meses no estrangeiro.