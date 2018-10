Chama-se "Mei Wei Sex" ("Mais do que sexo") e é um programa radiofónico dirigido a adolescentes com mais de 16 anos. Aqui, palavras como "ereção" ou "masturbação" não são tabu. O objetivo é abordar temas íntimos de que os adolescentes têm dificuldade em falar.

Luxemburgo 2 min.

Programa de rádio luxemburguês explica "mais do que sexo" a adolescentes

Desde meados de setembro, o Centro Nacional de Referência para a Promoção da Saúde Afetiva e Sexual (Cesas, na sigla em francês) difunde uma emissão em podcast - um programa que pode ser ouvido a qualquer momento na internet - sobre "saúde afetiva e secual", com a colaboração da rádio ARA.



Atualmente, já estão disponíveis dois episódios do podcast, na página na internet do Cesas, um departamento do Planning Familial (planeamento familiar) do Luxemburgo, fincanciado pelo Ministério da Saúde. No total, estão previstos 42 episódios de vinte minutos cada. Em cada emissão será abordado um tema relacionado com a sexualidade, da masturbação à menstruação. Mas também temas que não são geralmente discutidos. "Poderá ser qualquer coisa como 'o que fazer quando se tem uma ereção involuntária na rua', por exemplo", explica Isabel Scott, uma das responsáveis pelo programa. O objetivo "é guiar os jovens, falar-lhes de assuntos que lhes interessam e responder a questões que não ousariam fazer aos pais ou aos professores", explicou ainda.



Desconstruir mitos urbanos ou ideias erradas sobre o sexo é outro dos objetivos do programa, que tem duas partes em cada emissão, uma delas intitulada"Sex Mythos".

Para Ainhoa Achutegui, presidente do Planning Familial, o programa é também uma forma de promover o respeito pelo outro e de lutar contra a violência sexual, sobretudo numa altura em que se discute a importância do consentimento. "O tema do consentimento está presente em cada emissão", frisa. "É importante saber que, em matéria de sexualidade, podemos fazer praticamente tudo o que queremos, desde que seja entre pessoas que estejam de acordo".



A emissão também defende mais informação sobre identidade de género e orientação sexual, recusando dividir o mundo entre homens e mulheres. "No programa nunca falamos de homens e mulheres, falamos sempre de 'pessoas com um pénis ou uma vulva'", diz Ainhoa Achutegui.

Para a presidente do Planning Familial, "vivemos numa sociedade 'porno-púdica'" que recusa discutir a sexualidade. "Fazemos de conta que somos muito avançados, mas as doenças sexualmente transmissíveis estão a regressar e o preservativo é pouco utilizado. No Luxemburgo, a taxa de novas infeções com o HIV aumentou de forma explosiva e doenças como a clamídia regressam em força. Pensávamso que a gonorrreia estava erradicada, mas foram diagnosticados vários casos recentemente", alertou a responsável do Planning Familial.



Os podcasts "Mei Wei Sex" podem ser ouvidos no portal internet do Cesas. Cada emissão é difundida igualmente na rádio ARA, todas as sextas-feiras, às 15h, com redifusão à terça, às 18h.