O caso já está nas mãos das autoridades e pode ter consequências legais.

Fraude

Profissional de Saúde suspenso por tentar falsificar teste PCR

Ana Patrícia CARDOSO O caso já está nas mãos das autoridades e pode ter consequências legais.

Esta semana, a ministra da Saúde, Paulette Lenert, garantia em resposta parlamentar que as autoridades policiais ainda não tinham detetado nenhuma fraude relativa ao CovidCheck no Luxemburgo.

No entanto, as tentativas de contornar o sistema estão aí e uma delas foi denunciada esta sexta-feira, 12, pelo jornal Lëtzebuerger Land.

Um profissional de saúde, que não está vacinado, terá tentado falsificar um teste PCR. Para tal, pediu a colaboração de um colega mas este negou-se a ajudá-lo e apresentou uma denúncia aos susperiores. O caso chegou ao Diretor de Saúde, Jean-Claude Schmit, e a pessoa em questão terá sido suspensa.

De acordo com o semanário, o caso já está nas mãos das autoridades e pode ter consequências legais. O Ministério da Saúde ainda não se pronunciou.

PCR gratuitos

O regresso dos testes PCR gratuitos vai a debate na Câmara dos Deputados já que a petição ultrapassou as 4.500 assinaturas para ser discutido em plenário.



Os testes PCR, válidos por 72 horas, podem ser feitos em todos os laboratórios médicos acreditados no Luxemburgo (BioNext, Ketterthill e Réunis) e ainda no centro de testagem no aeroporto do Findel. Na ausência de receita médica, os testes são pagos na totalidade pelos residentes.







Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.