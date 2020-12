Estavam a prostituir-se em apartamentos na cidade do Luxemburgo quando foram alvo de assaltos à mão armada. O Ministério Público tem registo de quatro casos destes, no passado mês de novembro, na capital do país.

Profissionais do sexo e clientes alvo de assaltos à mão armada na cidade do Luxemburgo

Susy MARTINS Estavam a prostituir-se em apartamentos na cidade do Luxemburgo quando foram alvo de assaltos à mão armada. O Ministério Público tem registo de quatro casos destes, no passado mês de novembro, na capital do país.

As mulheres e os seus clientes foram ameaçados com arma de fogo e forçados a entregarem os seus pertences: dinheiro, jóias ou telemóveis. Os assaltos, em alguns casos violentos com recurso também a violência física, foram perpetrados por três indivíduos.

Após o primeiro assalto, as autoridades policiais em colaboração com o Ministério Público iniciaram uma investigação que permitiu identificar três pessoas que se deslocavam do estrangeiro para cometer estes crimes no Grão-Ducado.

Os suspeitos acabaram por ser detidos em flagrante delito no último assalto que cometeram na capital. Uma busca ao veículo utilizado nos assaltos levou à apreensão de duas pistolas e de material roubado.

Foram ainda apreendidos outras duas viaturas e diversos acessórios, no decorrer da investigação levada a cabo com as autoridades policiais no estrangeiro.

Os três indivíduos foram presentes a um juiz de instrução que decretou prisão preventiva.



