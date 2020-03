Governo alterou ontem normas e obrigou empresas a fornecer este material de proteção contra o Covid-19 a todos os que tratam doentes em casa. Familiares de idosos e trabalhadores temiam riscos. Empresa Help já adotou medida.

Profissionais de saúde queixavam-se de fazer domicílios sem máscara

Paula SANTOS FERREIRA Governo alterou ontem normas e obrigou empresas a fornecer este material de proteção contra o Covid-19 a todos os que tratam doentes em casa. Familiares de idosos e trabalhadores temiam riscos. Empresa Help já adotou medida.

O alerta foi dado ao Contacto através de familiares de idosos e dos próprios profissionais de cuidados de saúde que passam o dia em visitas ao domicílio a tratar e cuidar dos doentes.



Em tempo de pandemia do novo coronavírus estes profissionais andavam de casa em casa, sem máscaras de proteção, apesar do contacto bem próximo que têm com os doentes, devido às suas funções.

As empresas declaravam aos trabalhadores estar "a seguir as normas das autoridades da saúde".

“Todas as manhãs pedimos máscaras na empresa, mas os nossos chefes dizem que nós só temos de usar máscaras em casos de visitas a idosos suspeitos de poderem estar infetados ou com doenças infeciosas. No dia-a-dia e, nas situações normais, não as podemos usar.”, contou ao Contacto uma auxiliar de enfermagem de uma das grandes empresas de cuidados de saúde ao domicílio no Grão-Ducado.

Esta profissional admitiu “ter medo de ser contagiada” ou mesmo “contagiar algum idoso”. Afinal, num turno faz “10 a 12 domicílios”. E, vincou: “Como é que nós sabemos se o idoso está ou não contaminado? Eles também estão em contacto com outras pessoas, os familiares fazem-lhes visitas”.

Agora todos têm usar máscara

Ontem à noite o governo passou a obrigar uso de máscara a todos os profissionais de saúde que fazem domicílio. A empresa Help já cumpre desde hoje a diretiva. A Stëftung Hëllef Doheem não respondeu ao Contacto, se também já adotou medida, mas disse estar em "contacto regular" com as autoridades da saúde.

Também Marie-Lise Lair especialista em políticas de saúde e conselheira do governo defendeu ao Contacto que perante a "situação atual do número de infetados" e o "desenvolvimento da epidemia", o mais sensato "seria todos estes profissionais usarem equipamento de proteção, nomeadamente máscaras" para não correrem riscos de contágio. Ou de disseminar a doença.

Também uma auxiliar de enfermagem da outra empresa de cuidados de saúde ao domicílio do Grão-Ducado referiu o mesmo ao Contacto: todos vão a casa dos doentes, a quase totalidade idosos e realizam os tratamentos e fazem a higiene “sem usar máscaras”.

“Eu tenho família e por mim e pelos meus estou preocupada, tenho medo. Os familiares também. Até há uma família que queria fornecer as máscaras de proteção a quem cuida e trata do seu idoso, só que depois não chegava para todos, em todas as visitas”, relata.

Filha cancelou tratamentos do pai

Já a filha de um dos idosos, clientes de uma destas empresas decidiu cancelar alguns dos tratamentos semanais. “Telefonei para a empresa e perante a falta de proteção dos profissionais, e não é por culpa deles, suspendi a ida de dois terapeutas semanalmente. Mantive foi os cuidados de higiene diários que são realizados ao meu pai. Sempre são menos visitas, e assim correr menos perigo”, disse esta familiar.

“A empresa diz que segue as normas enviadas pelas autoridades de saúde e que estas restringem o uso da máscara apenas a casos suspeitos”, declararam as profissionais de ambas as empresas com que o Contacto falou.

Help já adotou novas medidas

Contudo, a empresa Help começou hoje a equipar com máscaras de proteção todos os seus profissionais de saúde, anunciou ao Contacto, Chloé Kolb, responsável de comunicação desta empresa.

“Tendo em conta a evolução da situação de saúde, desde a manhã de 19 de março, os profissionais de cuidados domiciliários têm usado sistematicamente máscaras para todas as intervenções com os pacientes. Esta mudança de procedimento é feita de acordo com as novas instruções do Departamento de Saúde emitidas ontem, 18 de março, às 20 horas”, justificou esta responsável da Help.

Já a empresa Stëftung Hëllef fez saber em comunicado enviado aos jornalistas que está em "contacto regular com as autoridades luxemburguesas e com o ministro da tutela”, reavaliando a “situação diariamente”.

O Contacto tentou saber se esta empresa já equipa todos os seus profissionais de cuidados de saúde com máscaras de proteção, mas não obteve resposta.

