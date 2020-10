Deputados alertaram para o possível esgotamento dos profissionais dos setores de atividades essenciais.

Profissionais de saúde podem vir a trabalhar 60 horas semanais

Segundo o projeto de lei apresentado esta segunda-feira no parlamento, é possível que haja um aumento do horário de trabalho para certos setores de atividade essencial, como é o caso da saúde e laboratórios, para um máximo de doze horas por dia e sessenta horas por semana.

Trata-se de uma medida excecional que expira a 31 de dezembro de 2020. Segundo o governo, o facto de cada vez mais profissionais de saúde estarem a contrair a covid-19, ou a ser colocadas em quarentena, é motivo de alarme. O ministro do Trabalho, Dan Kersch, salientou que se trata de uma medida preventiva para garantir o bom funcionamento de setores essenciais.

Nestas áreas profissionais, será necessário solicitar uma autorização especial ao Ministério do Trabalho para poderem aumentar as horas de trabalho dos seus funcionários.

Dan Kersch recordou que durante o período de crise estava em vigor um regulamento semelhante no Grão Ducado. Na altura, as empresas do sector privado podiam fazer tal pedido.

O projeto de lei, que ainda será redigido e votado em parlamento, atualmente só visa os setores dos serviços públicos e semi-públicos. Em geral, os deputados aprovaram a essência do projeto de lei, mas indicaram que será necessário permanecer vigilantes para não pedir demasiado a estes profissionais e evitar um esgotamento psicológico.



Os deputados voltaram a interrogar-se sobre a reserva de saúde. Dan Kersch explicou que foi reativada, mas que não tem o mesmo número de funcionários que na primavera. Os estudantes de medicina regressaram aos seus países de estudo para frequentar cursos universitários e "outros profissionais de saúde" retomaram as suas atividades normais.



O objetivo é aprovar esta medida ainda esta semana, juntamente com a legislação que introduzirá mais restrições.

