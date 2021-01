Iniciou-se esta terça-feira a campanha de vacinação aos profissionais de saúde e de cuidados no Luxemburgo.

Profissionais de saúde e funcionários hospitalares já estão a ser vacinados

Iniciou-se esta terça-feira a campanha de vacinação aos profissionais de saúde e de cuidados no Luxemburgo.

Após a entrega de 4.875 novas doses de vacina BioNTech/Pfizer a 11 de janeiro, os quatro centros hospitalares CHdN, CHEM, CHL e HRS, bem como o CHNP, começaram a vacinar todos os seus funcionários.





8 Hospital Kirchberg Foto: Anouk Antony/Luxemburger Wort

Segundo comunicado do governo, 975 doses da vacina foram entregues diretamente a cada um dos quatro hospitais e ao CHNP, tendo sido instalado o equipamento necessário para armazenar a vacina nas condições exigidas. A próxima entrega de 975 doses está agendada para 18 de janeiro. Isto significa que quase 3.900 membros do pessoal podem receber a primeira dose da vacina SRA-CoV-2 durante as próximas duas semanas. A segunda dose da vacina será administrada após três semanas.

A vacinação de todo o setor hospitalar, incluindo portanto os locais secundários e mesmo outras estruturas, como o Centre François Baclesse, o Centre de réhabilitation du Château de Colpach, o INCCI, o HIS, Haus Omega e o Rehazenter, será organizada em colaboração com os centros hospitalares, que estabeleceram um procedimento de vacinação autónomo. O procedimento será efetuado da mesma forma que nos Centros de Vacinação, que inclui o registo de dados, consulta médica e administração da vacina.

Cabe a cada hospital definir as prioridades de acordo com os serviços mais expostos ao coronavírus ou considerados de risco. Segundo o comunicado, deve ainda notar-se que todo o pessoal hospitalar, que tem aproximadamente 12.000 pessoas envolvidas, será vacinado nas próximas semanas nos hospitais.

As primeiras vacinações de profissionais de saúde foram realizadas a 28 de dezembro no centro de vacinação de Hall Victor Hugo.

