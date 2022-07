Saiba o que recomendam os especialistas ao Governo luxemburguês.

Luxemburgo 5 3 min.

Pandemia

Profissionais de saúde devem ser obrigados a revelar se estão vacinados, pedem peritos

Paula SANTOS FERREIRA O estado vacinal covid-19 deve passar a ser exigido a quem contacta e trabalha com a população vulnerável à infeção covid-19, recomendam os especialistas ao Governo. O mesmo pedem para os visitantes e familiares dos lares de idosos.

O grupo de peritos a quem o Governo pediu o parecer sobre a introdução da obrigação vacinal no país é claro: a vacinação obrigatória não deve introduzida no setor da saúde, entre os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, cuidadores e trabalhadores que contactem com a população vulnerável à doença da covid-19. Tanto para os trabalhadores residentes como para os trabalhadores transfronteiriços.



No entanto, a estes profissionais deve ser exigido que revelem o seu estatuto vacinal, ou seja, se estão vacinados ou não, e com quantas doses.

"É inaceitável que o direito ao segredo médico de uma minoria do pessoal do setor prevaleça sobre o direito à integridade física das pessoas vulneráveis que lhes são confiadas", realçou o grupo de peritos na conferência de imprensa desta manhã.

Os especialistas recomendam, por isso, ao Executivo que altere a legislação em vigor e exija a obrigação do pessoal médico a revelar o estatuto vacinal, seja contra a covid ou outras doenças infeciosas que possam vir a surgir.

Clique numa imagem para abrir a galeria de fotos

5 Grupo de peritos que avaliou introdução da vacinação obrigatória no Luxemburgo.

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Grupo de peritos que avaliou introdução da vacinação obrigatória no Luxemburgo. Especialista Vic Arendt, do Serviço Nacional das Doenças Infecciosas. O médico Claude P. Muller, do Instituto Luxemburguês de Saúde. A médica infecciologista Therese Staub. O investigador Paul Wilmes, do grupo "task force" covid.

Resistência à vacina

Embora perto de 80% da população do país esteja vacinada, o setor da saúde continua a ser resistente à vacinação contra a covid-19, sobretudo entre enfermeiros e trabalhadores hospitalares e de outros estabelecimentos de saúde ou lares de idosos.

"Verificámos que a cobertura vacinal continua excessivamente fraca no setor dos cuidados de saúde o que nos causa muita preocupação", revelou o especialista Claude Muller, um dos peritos na conferência de imprensa.

Se por um lado, os estudos indicam que neste setor o impacto da vacinação é inferior a 50% no caso dos contágios, por outro, é importante que quem trabalha com doentes de risco revele se está vacinado ou não, para diminuir as probabilidades de contagiar doentes que podem desenvolver doença grave, necessitando de cuidados intensivos, ou mesmo vir a falecer.

Vacina obrigatória para quem tem mais de 50 anos, pedem peritos Mas deixam cair obrigação vacinal contra a covid para profissionais de saúde.

Lares de idosos sob especial atenção

Os lares de idosos são um dos locais que merece a maior preocupação em relação à pandemia, devido à idade elevada dos residentes.

Razão pela qual os peritos recomendam ao Governo que imponha a obrigatoriedade de identificação do estado vacinal aos residentes, familiares dos residentes e visitantes destas estruturas.

No seu parecer, os peritos recomendam ainda ao Governo que introduza a obrigação vacinal contra a covid-19 para os residentes com 50 anos e mais, e que reforce a informação sobre a necessidade de reforço vacinal em toda a população do país.

As novas infeções estão a aumentar no Luxemburgo sendo esperada uma nova vaga da pandemia no outono e inverno, como sucedeu nos últimos anos. O regresso das férias, o início do ano escolar e o frio que impõe a preferência dos residentes pelos locais fechados e com pouca ventilação são fatores que contribuem para o crescimento da curva de infeções.

Para que os internamentos e óbitos não aumentem os peritos aconselham medidas redobradas, sobretudo perante o desconhecimento de como serão as novas variantes em circulação nessa altura. Estima-se que poderão ser mais contagiosas ou mesmo mais graves.

O grupo ad-hoc responsável pelo parecer desta terça-feira é composto por cinco professores e médicos. São eles Vic Arendt, do Serviço Nacional das Doenças Infecciosas, Claude P. Muller, do Instituto Luxemburguês de Saúde, Gérard Scjockmel, médico no Hospital Robert Schuman. Os dois restantes são Thérèse Staub, do Serviço Nacional das Doenças Infecciosas e presidente do Conselho Superior das Doenças Infecciosas, e Paul Wilmes, professor na Faculdade de Ciências, Tecnologia e Medicina da Universidade do Luxemburgo.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.