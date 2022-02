Profissionais de saúde voltam a fazer minuto de silêncio esta quinta-feira

Atualidade em síntese 09 DEZ 2021 Cantinas escolares gratuitas (afinal) só em setembro de 2022

Afinal, não será em janeiro do próximo ano, mas a partir do próximo ano letivo, em setembro, que as cantinas escolares vão ser gratuitas para os alunos do Luxemburgo cujos pais têm rendimentos baixos ou médios. Rendimentos que não ultrapassem quatro vezes o salário mínimo, ou seja 8.800 euros por mês.