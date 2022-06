O projeto de lei sobre a matéria foi aprovado esta terça-feira, no Parlamento, com 58 votos a favor.

Saúde

Profissionais da saúde em pré-reforma podem trabalhar até ao fim do ano

Diana ALVES O projeto de lei sobre a matéria foi aprovado esta terça-feira, no Parlamento, com 58 votos a favor.

Votado e aprovado. Os profissionais do setor da saúde em situação de pré-reforma, que assim quiserem, vão poder continuar a trabalhar até ao fim do ano. O projeto de lei sobre a matéria foi aprovado esta terça-feira, no Parlamento, com 58 votos a favor.

O recurso a estes trabalhadores foi uma das medidas tomadas no início da pandemia para fazer face à falta de mão de obra. Depois de prolongada várias vezes, a medida deveria expirar no final deste mês de junho. O Parlamento teve, por isso, de aprovar um novo projeto de lei para que hospitais, centros de saúde e laboratórios de análises clínicas possam continuar a contar com estes trabalhadores até ao final de 2022.

No texto do projeto de lei, o ministro do Trabalho, Georges Engel, sublinha que “a falta de pessoal qualificado no setor da saúde deverá perdurar ou até mesmo aumentar nos meses que aí vêm”.

A possibilidade de recorrer a profissionais em situação de pré-reforma permite não só ter mais mão de obra qualificada disponível, mas também assegurar os tempos de descanso e os períodos de férias dos trabalhadores do setor. Profissionais que “trabalham há muitos meses sob condições muito difíceis”, pode ler-se no projeto de lei.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.