Protesto

Profissionais da saúde em "minuto de silêncio" esta quinta-feira

Susy MARTINS Os profissionais de todas as instituições hospitalares e de saúde do país querem chamar a atenção para as consequências da pandemia tanto no setor como na vida privada.

"Um minuto de silêncio das batas brancas". Este é o mote de uma mobilização dos médicos, enfermeiros, auxiliares e prestadores de cuidados de saúde, prevista para esta quinta-feira ao meio-dia.

Com a quarta vaga da pandemia a assombrar o Grão-Ducado, os profissionais protestam contra a deterioração das condições laborais e pessoais, numa altura em que o número de pacientes com covid-19 nos hospitais voltou a aumentar.



No protesto silencioso, os profissionais querem, assim, chamar a atenção para as consequências da pandemia tanto no setor como na vida privada.

Em comunicado, a organização sublinha que num setor que já sofria da falta de recursos humanos, a situação sanitária atual que já dura há quase dois anos, tem empurrado estes profissionais para o limite das suas capacidades físicas e psicológicas.

Os organizadores apelam ainda à vacinação de todos contra a covid-19, e consideram que a vacina é para já a única forma de proteção contra as formas graves da doença limitando também a propagação acelerada do vírus. Para os profissionais de saúde é "urgente agir, caso se queira evitar um novo confinamento", reiteram.

