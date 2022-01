Como habitualmente, o coletivo volta esta quinta-feira a fazer um minuto de silêncio ao meio-dia, como forma de apelar à importância da vacinação e ao combate ao vírus.

Covid-19

Profissionais da Saúde apelam à ponderação antes de tornar vacinação obrigatória

Susy MARTINS

Os profissionais da Saúde instam os decisores políticos a terem em conta todos os pareceres antes de decidir sobre a obrigação vacinal.

Num comunicado, a iniciativa "YesWeCare" - que organiza todas a quintas-feiras um minuto de silêncio para assinalar a luta contra a pandemia, - lembra que a vacinação obrigatória é um tema longe de ser consensual, quer no que respeita à vacinação setorial, em função da idade, ou à vacinação obrigatória no geral.

Os profissionais de Saúde voltam a reiterar, no entanto, que a vacina é eficaz e protege contra as formas graves da covid-19, como também previne os efeitos da 'covid longa'(pessoas cujos sintomas de covid-19 se prolongam por várias semanas ou mesmo meses).

Sindicato LCGB quer vacinação obrigatória parcial "rapidamente" A central sindical LCGB defende a decisão do Governo em avançar com a vacinação obrigatória para os mais de 50 anos.

Na mesma carta, os profissionais do setor pedem, no entanto, ponderação tanto ao Governo como aos deputados na leitura dos vários pareceres de vários organismos do Grão-Ducado no que toca a legislar ou não sobre a vacinação obrigatória. Para poderem agir de "alma e consciência" no sentido de unir novamente a sociedade e proteger a maioria dos cidadãos, consideram.

Paralelamente, a iniciativa insta ainda as autoridades políticas a adotar uma legislação eficaz sobre a pandemia, de forma a prevenir futuras vagas de infeções que poderão regressar no próximo outono.

Xavier Bettel quer iniciar vacinação obrigatória na primavera O primeiro-ministro deseja que a lei sobre a vacinação obrigatória, a partir dos 50 anos, entre em vigor em "maio, junho ou julho" para travar uma possível nova vaga no outono.

A vacinação obrigatória a partir dos 50 anos é bem vista pelo Governo de Xavier Bettel que pretende mesmo que a medida entre em vigor em "maio, junho ou julho" de forma a travar uma possível nova vaga no regresso do tempo frio.



