Professores preocupados com o regresso às aulas no Luxemburgo

Sandro CABETE DOS SANTOS O sindicato alerta para o risco da propagação da contaminação no arranque do ano letivo.

A Federação dos Universitários ao Serviço do Estado (Féduse), o sindicato dos professores da Confederação Geral dos Funcionários Públicos (CGFP) exige respostas concretas do Ministério da Educação quanto à planificação da rentrée escolar e lamenta, em comunicado, não ter sido ainda convidada para essas discussões.

Para os docentes da Féduse, as conclusões do estudo “A escola face à covid-19 no Luxemburgo”, apresentado pelo ministro da Educação, Claude Meisch, na semana passada, não são esclarecedoras.

O sindicato reivindica mais clareza quanto às medidas que vão ser tomadas para proteger a saúde dos alunos e do pessoal docente. Quer saber, nomeadamente, se as salas de aula vão ser higienizadas, se vai haver educação física ou ainda se as cantinas escolares vão reabrir.Segundo a Féduse, a situação em setembro será totalmente diferente da verificada na retoma escolar pós-confinamento, altura em que as turmas foram divididas em dois grupos com aulas em alternância para evitar a propagação do vírus. “O número de alunos será muito maior no arranque do novo ano letivo comparativamente a essa fase”, sublinha o sindicato.

Por isso considera que “o risco de infeção irá fazer parte do quotidiano da comunidade escolar”. Os professores da Féduse desejam ainda “que o início do ano letivo seja o mais normal possível”, apontando “a saúde de alunos e docentes como uma prioridade”.



