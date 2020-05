O regresso às escolas no Luxemburgo está envolto em polémica uma vez que o SNE diz que não devem ser os professores a garantir a segurança nos pátios das escolas.

Professores não podem ficar encarregues dos recreios, defende sindicato

Ana Patrícia CARDOSO O regresso às escolas no Luxemburgo está envolto em polémica uma vez que o SNE diz que não devem ser os professores a garantir a segurança nos pátios das escolas.

A reabertura das escolas primárias e creches é já na próxima segunda-feira, 25 de maio. Até agora, a recepção em frente das escolas era garantida pelas respectivas comunas e não pelas estruturas escolares.

No entanto, o ministro da Educação, Claude Meisch, anunciou que serão os professores a garantir a supervisão nos recreios, a partir das sete da manhã.

Esta medida não terá sido discutida com os sindicatos e o Sindicato Nacional dos Professores (SNE) afirma em comunicado que esta é "uma missão impossível".

De acordo com esta estrutura sindical, não cabe aos professores encarregarem-se da vigilância dos pátios da escola. Para este sindicato trata-se de uma "irresponsabilidade".

Os docentes mostraram-se disponíveis para fazer horas extraordinárias, no período da reabertura das escolas primárias, a fim de evitar demasiadas mudanças de professores durante a manhã.

Ministro da Educação diz que máscaras são desaconselhadas para crianças com menos de 6 anos As crianças com menos de seis anos, não devem usar máscara.

Na passada sexta-feira, o ministro da Educação garantiu que é importante que as escolas voltem a abrir, mesmo que o seu funcionamento não seja semelhante aquele que as crianças conheceram antes da crise pandémica.

O ministro da Educação reagiu em comunicado, garantindo que "as aulas e estudos supervisionados serão organizados, em princípio, das 8h00 às 13h00, a partir de 25 de maio de 2020. A partir desta data, a supervisão terá lugar no recreio 10 minutos antes do início" das aulas.

A partir de 8 de junho será organizada a vigilância para os filhos de pais que assegurem uma actividade esseencial e necessitem absolutamente de deixar os seus filhos às 7h00". Um sistema que será garantido para "um número muito reduzido de pais" . O ministério assegura também que "as modalidades desta supervisão serão definidas em estreita colaboração com as direcções do ensino básico e do SYVICOL e comunicadas antes das férias do Pentecostes".

