Professores de Educação Física queixam-se de não terem sido ouvidos pelo governo

Carta da Associação de Professores de Educação Física alerta para a importância da atividade desportiva na saúde e desenvolvimento dos alunos e mostra disponibilidade para apresentar alternativas.

Os professores de Educação Física queixam-se de não ter sido ouvidos pelo governo no processo de retoma das aulas, que deixou de fora as atividades desportivas lecionadas por estes docentes.



Numa carta da Associação de Professores de Educação Física aos associados, divulgada pela RTL, o organismo partilha o descontentamento em relação ao facto de ter sido deixada de fora do processo de discussão sobre a reabretura das escolas e a retoma das aulas, que não inclui as dedicadas ao desporto e atividade física.

A par das críticas, que visam, sobretudo, os ministérios da Educação e da Saúde, a associação enfatiza a importância do exercício físico, na saúde e no desenvolvimento dos alunos, e mostra-se disponível para encontrar soluções alternativas, junto do governo.



As aulas foram retomadas no Luxemburgo a 11 de maio e, além de se manter a suspensão das aulas de natação e de Educação Física, os alunos que tenham maior risco de ter complicações, no caso de contraírem o novo coronavírus, ficaram dispensados do regresso presencial às escolas. Para esses jovens foi permitido continuar a seguir o ensino à distância.













