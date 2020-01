A convenção coletiva esteve em vigor até 24 de setembro de 2019. As negociações da nova convenção estão num impasse.

Professores da Escola Internacional do Luxemburgo em greve de zelo

A convenção coletiva esteve em vigor até 24 de setembro de 2019. As negociações da nova convenção estão num impasse.

(HB) - Os professores da Escola Internacional do Luxemburgo organizam entre hoje e quarta-feira uma greve de zelo e marchas diárias como forma de protesto contra o impasse nas negociações da nova convenção coletiva.

Enquanto a direção da escola não abandonar a proposta "que prevê a deterioração das condições de trabalho dos atuais e futuros professores, as ações vão continuar para manifestar o descontentamento em relação ao comportamento patronal", referem os sindicatos OGBL e LCGB em comunicado conjunto.

Na origem deste diferendo, entre os funcionários e a administração da escola situada em Merl, estão as negociações para a renovação da convenção coletiva de trabalho (em vigor até 24 de setembro de 2019), que falharam a 13 de dezembro.

Segundo os sindicatos, o patronato quer introduzir uma tabela única na carreira dos professores, "menos favorável para os futuros funcionários", e em troca promete aliviar a carga horária e efetuar pagamentos compensatórios.

Mas os trabalhadores rejeitam esta proposta e pedem um aumento salarial de 2%, entretanto recusado pelo patronato.

Com o impasse nas negociações, a administração da escola pediu a mediação do Gabinete Nacional de Conciliação, que deverá então decidir o futuro dos professores da Escola Internacional do Luxemburgo.