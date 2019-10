A produção de eletricidade a partir de fontes renováveis aumentou 14% em 2018, face ao ano anterior, de acordo com o Instituto Luxemburguês de Regulação (IRL).

Diana ALVES

O relatório do organismo conclui que “o peso das energias renováveis na produção de eletricidade atingiu os 688 Gigawatt por hora (Gwh), ultrapassando pela primeira vez os 10% de eletricidade local renovável no consumo nacional”.

Por outro lado, o Instituto Luxemburguês de Regulação dá conta de um aumento do preço total de eletricidade, indicando que os agregados familiares pagaram mais 5% em 2018 em relação ao ano precedente. Algo que, segundo o organismo, ficou a dever-se à “subida significativa dos preços de utilização da rede”.

Já no que toca ao gás natural, as famílias tiveram de desembolsar mais 6% no ano passado como resultado da subida dos preços no mercado grossista.

O relatório do IRL destina-se à Comissão Europeia, à agência de Cooperação dos Reguladores de Energia (ACER) e ao ministro da Energia e Ordenamento do Território.