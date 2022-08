Os viticultores recorrem sobretudo a mão de obra temporária, sendo que grande parte vem dos países vizinhos e do leste da Europa.

Recrutamento

Procuram-se trabalhadores temporários para as vindimas

Diana ALVES Os viticultores recorrem sobretudo a mão de obra temporária, sendo que grande parte vem dos países vizinhos e do leste da Europa.

Depois da boa experiência em 2021, a Agência para o Desenvolvimento do Emprego (ADEM), o Ministério da Viticultura e o Instituto Vitivínicola (IVV) voltam este ano a colaborar no recrutamento de trabalhadores temporários para as vindimas.

Em comunicado, Governo e ADEM frisam que, “na região luxemburguesa do rio Moselle, as uvas utilizadas na produção do espumante (Crémant de Luxembourg) e dos vinhos topo de gama têm, obrigatoriamente, de ser vindimadas de forma manual”. Esta técnica “permite garantir a alta qualidade dos vinhos e espumantes luxemburgueses”, acrescentam.

Para isso, e para fazer face aos picos de trabalho característicos desta época, os viticultores recorrem sobretudo a mão de obra temporária, sendo que grande parte destes trabalhadores vem dos países vizinhos e do leste da Europa. Outros são recrutados através do ‘Serviço Empregadores’ da ADEM e do IVV.

De acordo com o Ministério da Viticultura, este ano as vindimas vão arrancar mais cedo do que em 2021, estando previstas entre o início e meados do mês de setembro. Para facilitar a contratação de trabalhadores, o centro de emprego e o instituto vitivínicola criaram um serviço de recrutamento para as empresas que precisam de mão de obra. Enquanto o instituto identifica as explorações vitícolas que estão à procura de trabalhadores, a ADEM encarrega-se de contactar e de pré-selecionar os candidatos interessados.

No ano passado, este serviço permitiu recrutar 31 trabalhadores.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.