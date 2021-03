Ainda ontem um Joaquim qualquer de Paços de Ferreira publicou no grupo que tinha experiência de motorista e que está a pensar mudar-se para o Luxemburgo. A crónica semanal de opinião de Raúl Reis.

Procuram-se motoristas com carta de pesados

O Zé Carlos quando acorda leva consigo o telemóvel para a casa de banho. Umas vezes começa pelo Instagram, outras pelo Facebook e, raramente, pela meteorologia. Ultimamente o Luxemburgo é um país quase mediterrânico com sol e temperaturas amenas que já nem sequer exige preparação para dias de frio rigoroso. Além disso, o Zé Carlos desde que chegou ao Luxemburgo que arranjou rapidamente emprego numa empresa de transportes e passa o dia ao volante de uma furgoneta ou de um camião.



O Instagram relaxa-o. Ele segue umas páginas de futebol, gosta de se rir com o JJ Bóçe e faz sempre like nos posts do Cristiano Ronaldo.

O Facebook é diferente. O Zé Carlos enerva-se quando vê a maioria dos posts no grupo dos Portugueses no Luxemburgo.

Ainda ontem um Joaquim qualquer de Paços de Ferreira publicou no grupo que tinha experiência de motorista e que está a pensar mudar-se para o Luxemburgo. “Será fácil arranjar trabalho como motorista de pesados? Falo mais ou menos inglês e francês percebo mas mal”.

O Zé Carlos não perdeu tempo. Ia começar a escrever que o melhor é não vires que isto aqui já está cheio de gajos como tu à procura de emprego quando viu que uma Maria de Echternach já tinha dito a mesma coisa. O Zé Carlos lançou um like no comentário da Maria, juntando-se a mais de 20 pessoas que já tinham feito a mesma coisa.

Mas o Zé Carlos, como anda com prisão de ventre desde que mudou a marca de vinho branco que bebe ao jantar, tinha tempo e decidiu comentar, à sua maneira, o Joaquim de Paços de Ferreira.

Mais um que quer vir para cá trabalhar seis meses e depois viver da chômage. Escreveu, publicou e esperou pelos likes.

Ainda o Zé Carlos não tinha descarregado o autoclismo e já tinha 12 likes na sua resposta. Uma dona Adelaide acrescentou que aqui já há chupistas que chegue e que o melhor que o Joaquim tinha a fazer era ficar em Portugal que isto no Luxemburgo não está para preguiçosos.

Enquanto tomava um café e comia um pedaço de baguete antes de ir para o trabalho, o Zé Carlos teve mais uma dose de motivação matinal. Vários comentários o identificavam manifestando acordo. Um deles até dizia: cá para mim este Joaquim nem carta de pesados tem, já viste a cara de maricas que tem?

Esta resposta já tinha mais de 30 likes e alguns smiles. O Zé Carlos ficou desiludido, mas quando refrescou a página constatou que já acumulava 52 likes no seu comentário. E as pessoas começavam a responder-lhe dando-lhe razão. Exceto um Manuel qualquer que afirmava: que raio é que vocês sabem do homem? Ele só colocou uma questão e já estão aqui a julgá-lo!

O Zé Carlos não podia sair de casa sem responder. Ó Manuel vai para a p*** que te pariu que ninguém te perguntou nada. Tu também deves ser dos que vivem da chômage.

O Zé Carlos publicou e guardou o telemóvel no bolso como quem guarda um revólver fumegante no coldre. Deu mais uma trinca na baguete e disse à Maria Rita que ia para o trabalho. Ela lembrou-lhe que não se esquecesse de ir buscar o filho ao futebol à tarde.

Meteu-se no carro e quando chegou à empresa de transportes onde trabalha mostrou aos colegas o post polémico. Olha mais um c****** que quer vir para cá tirar-nos o trabalho! Se estes gajos soubessem o que a gente passou nem tinham a lata de fazer perguntas. Quando eu vim para cá não havia Facebook para fazer estas perguntas todas.

Tens razão disse o Costa, que já trabalha na firma há 30 anos: eu passei dois anos nas obras e já tinha a carta de pesados, mas ninguém me dava trabalho de chofer. Esta moçarada pensa que isto é tudo deles! O Zé Carlos foi ao bureau perguntar onde tinha de ir esta manhã. O encarregado perguntou-lhe se ele conhecia alguém com carta de pesados porque a empresa está a contratar e precisa de meia dúzia de choferes.

O Zé Carlos pensou no Joaquim de Paços de Ferreira mas não disse nada. F***-se, afinal nunca ninguém me ajudou, e eu vou agora ajudar um c****** que nem conheço?!

