Procuradoria ordena investigação sobre omissão de auxílio na morte de Puto G

A Procuradoria de Estado (Parquet) ordenou à polícia grã-ducal para verificar se houve omissão de auxílio no caso da morte do músico Puto G, afogado no lago de Remerschen a 30 de junho.

"O Parquet encarregou a polícia grã-ducal de verificar se alguma pessoa foi culpada de não assistência a uma pessoa em perigo", refere o porta-voz da procuradoria, Henri Eippers, num comunicado divulgado na sexta-feira.



Este é o mais recente desenvolvimento sobre o caso de Puto G, depois de a procuradoria ter revelado ontem ao Contacto as conclusões das autópsias aos corpos do cidadão búlgaro que morreu no lago de Remerschen (29 de julho) e da criança que morreu afogada na piscina de Grevenmacher (dois dias depois).



Numa grande investigação do Contacto publicada a 16 de agosto, o Contacto revelou que os funcionários do lago demoraram quase uma hora a ligar para o 112, após o alerta de amigos, levantando a questão da "não-assistência a pessoa em perigo" [um crime também previsto no Código Penal luxemburguês.



Depois do comunicado de sexta-feira, o porta-voz da procuradoria, Henri Eippers, reafirmou no mesmo dia ao Contacto que "o que está em curso é uma verificação sobre a omissão de auxílio" e que "a iniciativa é do Parquet". Sem precisar mais detalhes sobre esta diligência, o porta-voz refere que a audição de testemunhas levada cabo pela polícia poderá demorar até duas semanas. Depois dessa fase, "o Parquet vai concluir se haverá ou não indiciados", conclui.

As algas não tiveram relação com a morte de Puto G



Mas o comunicado divulgado não se fica por aqui. A procuradoria diz ainda no mesmo documento que as algas não tiveram relação causal com a morte de Puto G. As declarações contrariam os depoimentos de testemunhas e profissionais de resgate feitos ao Contacto e que foram publicados na investigação com data de 16 agosto.



Na altura, Jorge Gomes, um dos amigos do rapper Puto G afirmou que quando o corpo foi retirado do fundo do lago, estava coberto de algas da cabeça aos pés. "Tinha algas no corpo todo, tiraram algumas, e mesmo assim, na perna, era só algas".



Um dos agentes da Polícia terá dito a Inês Varela, outra amiga, que não era preciso autópsia, porque a causa do acidente "foi a luta com as algas (...) para se salvar delas". O corpo foi descrito como tendo sangue na barriga, peito e perna, refere a investigação, que dá conta ainda de outro testemunho, que afirma que Puto G foi encontrado com um pé torto, virado para dentro e preso nas algas.



Já na sexta-feira, a procuradoria contrariou as testemunhas e excluiu, pela primeira vez, a ligação da morte com as algas. "Não tenho essas informações. Há algas, sim, mas foram feitas verificações que concluem o que está no comunicado".



E que diz o comunicado de sexta-feira? "Tendo em conta os elementos divulgados pela [porta-voz] substituta de serviço no dia 30 de junho [Diane Klein], nenhuma autópsia foi ordenada, podendo a intervenção de um terceiro ter sido excluída desde o início. As circunstâncias em que a pessoa em questão foi encontrada, também permitiram excluir no dia dos factos que as algas tiveram relação causal com essa morte. É, portanto, um afogamento acidental".



As novas informações surgiram um dia depois de Henri Eippers ter revelado ao Contacto os resultados das autópsias aos corpos do cidadão búlgaro que morreu afogado em Remerschen (29 de julho) e da criança que morreu no dia 31 de julho, quatro dias depois de se afogar na piscina de Grevenmacher. Nos dois casos, as conclusões revelaram que foi descartada a intervenção de um terceiro, ou seja, que foi acidente (não houve indícios de crime).

Se as algas foram então excluídas como tendo relação causal com a morte de Puto G, o Contacto quis saber quais foram então as causas da morte do rapper. A resposta tem o mesmo tom das que foram dadas a este jornal na quinta-feira e a 5 de julho. "Cabe à família divulgar ou não o resultado das análises. Não fazemos especulações. Não vamos divulgar a causa da morte nem o relatório da análise de sangue. O que reafirmo é que o Parquet exclui a implicação de terceiros", disse hoje ao Contacto Henri Eippers.



Recorde-se que na quinta-feira, Henri Eippers disse também a este jornal que "se as famílias em questão quiserem comunicar à imprensa os detalhes que estão no relatório da autópsia, estão no seu direito", lembrando que para isso "têm a possibilidade de obter acesso ao arquivo e solicitar cópias das atas e dos relatórios".



Já a 5 de julho, nas primeiras declarações prestadas ao Contacto, a poucos dias da morte de Puto G, o Parquet afirmou que "depois do que a polícia constatou no local, a procuradoria concluiu que não houve indícios contrários a uma tese de acidente. Foi por isso que a Procuradoria não pediu uma autópsia. Esta manhã [5 de julho] falei com o juiz que se ocupou do caso e ele disse-me que não surgiram outros elementos depois daqueles do fim de semana. A tese de acidente continua a vigorar", disse na altura a também porta-voz Diane Klein, acrescentando que foram feitas apenas análises ao sangue, mas que não podiam ser divulgadas "em praça pública".

E porque é que houve autópsia ao corpo do cidadão búlgaro e não ao corpo de Puto G?

"Depende dos casos. O magistrado decide ou não ordenar autópsia com base nos elementos que tem. No caso do cidadão búlgaro havia pontos que não estavam claros e o juiz decidiu ordenar a autópsia. Já neste caso, houve uma análise e o juiz tinha todos os elementos que considerou precisar, como foi dito na altura. Mas a família também podia pedir uma autópsia na altura e, que eu saiba, não o fez", explica Henri Eippers.