Procuradoria Europeia inaugurada esta segunda-feira no Luxemburgo

A Procuradoria Europeia foi oficialmente inaugurada esta segunda-feira no Luxemburgo, com uma sessão solene de tomada de posse no Tribunal da Justiça da União Europeia (UE), em Kirchberg.

Henrique DE BURGO

A Procuradora-Geral Europeia, a romena Laura Codruta Kövesi, prestou juramento juntamente com os 22 procuradores designados pelos Estados-membros. Entre eles tomaram igualmente posse o luxemburguês Gabriel Seixas e o português José Guerra.

A Procuradoria da União Europeia é um órgão independente de combate à fraude com sede em Kirchberg. O representante do Luxemburgo, Gabriel Seixas, tem pela frente um mandato de seis anos, enquanto o português José Guerra apenas três.

A escolha de José Guerra foi, de resto, contestada pelo Partido Social-Democrata (PSD) pelo facto de ter sido nomeado pelo governo de António Costa já depois de um júri internacional ter escolhido como primeiro candidato a magistrada do Ministério Público Ana Carla Almeida. Ana Almeida investiga atualmente casos que envolvem personalidades ligadas ao partido que sustenta o atual Governo português.







