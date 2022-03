A Procuradoria Europeia, sediada em Kirchberg, publicou o primeiro balanço da sua atividade. Foram abertas 576 investigações e registado apenas um caso no Luxemburgo.

Procuradoria Europeia apreendeu 147.3 milhões de euros em sete meses

Thomas KLEIN A Procuradoria Europeia, sediada em Kirchberg, publicou o primeiro balanço da sua atividade. Foram abertas 576 investigações e registado apenas um caso no Luxemburgo.

A Procuradoria Europeia só entrou em funções no último verão. Contudo, já abriu 576 investigações com o objetivo de descobrir casos de corrupção e desperdício na gestão de fundos europeus.

De acordo com o primeiro relatório de contas publicado esta quinta-feira, os factos investigados dizem respeito a possíveis perdas do orçamento da União Europeia no valor de 5.4 mil milhões de euros.

Dos 576 inquéritos abertos no ano passado, 298 foram lançados por esta instituição, de acordo com comunicado de imprensa, ao passado que os restantes eram "casos antigos" que estavam a ser tratados pelo Ministério Público nacional e que passaram para os procuradores luxemburgueses da Procuradoria.

Existem atualmente 122 funcionários na sede deste órgão europeu em Kirchberg. Além disso, há 95 procuradores delegados nos 22 Estados-membros integrantes.

Nos primeiros sete meses, a Procuradoria Europeia apreendeu 147.3 milhões de euros, o triplo do seu orçamento anual, segundo consta do comunicado.

Apenas um caso no Luxemburgo

"A Procuradoria Europeia é uma ferramenta muito poderosa para a proteção criminal das despesas e receitas do orçamento da UE", disse Laura Kövesi, a primeira procuradora-geral europeia. "Os primeiros sete meses do nosso funcionamento tornaram pelo menos uma coisa clara: quando somos impedidos de exercer os nossos poderes, a proteção do orçamento da UE é posta em causa."

No caso do Luxemburgo, foi aberto apenas um caso com danos potenciais de 546 mil euros para as contas europeias. A Itália e a Roménia ocupam o topo da lista de prejuízos, com 1.7 mil milhões em 102 casos e 1.3 mil milhões em 44 casos, respetivamente.

