A Procuradoria de Estado (Parquet) voltou a confirmar esta quarta-feira ao Contacto que a investigação à morte de Puto G, a 30 de junho no lago de Remerschen, nunca foi dada como fechada. A notícia tinha sido avançada pela agência Lusa, na sexta-feira (17 de agosto), mas o Parquet diz agora que nunca falou em fim de investigação e que pediu à Lusa para retificar a informação.

Luxemburgo 5 min.

Procuradoria desmente fim de investigação sobre morte de Puto G

Henrique DE BURGO A Procuradoria de Estado (Parquet) voltou a confirmar esta quarta-feira ao Contacto que a investigação à morte de Puto G, a 30 de junho no lago de Remerschen, nunca foi dada como fechada. A notícia tinha sido avançada pela agência Lusa, na sexta-feira (17 de agosto), mas o Parquet diz agora que nunca falou em fim de investigação e que pediu à Lusa para retificar a informação.

"Não, não. Eu escrevi esta manhã à agência Lusa. Acabei de esclarecer que nunca disse que o inquérito foi fechado", confirmou o porta-voz do Parquet, Henri Eippers.



A agência Lusa noticiou na sexta-feira que a Procuradoria garantiu que tinha sido arquivado o inquérito à morte de Puto G, por se ter concluído que o afogamento do rapper Puto G foi "um acidente".

Três dias depois, na segunda-feira, Henri Eippers disse ao Contacto "que o inquérito continua em curso. A polícia deve ainda proceder à audição [de testemunhas]. A procuradoria decidirá posteriormente o seguimento a dar à investigação".



O porta-voz do Parquet enviou hoje uma carta de resposta à Lusa e diz que "cabe a ele [jornalista] retificar a informação".



"Em nenhum momento falei de um fecho do processo ou de um fim das investigações. Eu apenas disse que o Parquet não dispunha, na sexta-feira, de elementos contra a implicação de uma terceira pessoa. Depois disse que a investigação ainda não terminou e que a polícia deve ainda proceder a audiências, ou seja, há ainda testemunhas que devem ser ouvidas. O Parquet vai decidir depois o seguimento a dar à investigação", explica Henri Eippers, reforçando o que disse ao Contacto na segunda-feira.



Entretanto, a Lusa publicou esta tarde um novo artigo em que dá conta das diligências no inquérito à morte de Puto G, mas mantendo a ideia de que a Procuradoria terá revelado o fim do processo.



Publicado às 15h57 desta tarde (hora luxemburguesa), a agência de notícias portuguesa refere que "o porta-voz da Procuradoria do Luxemburgo informou à agência Lusa, na semana passada, que 'o processo não existe' e que se concluiu que a morte do músico foi 'um acidente', mas na informação de hoje é referido que só novas audições, a realizar pela polícia, permitirão 'decidir o destino que se dará ao dossiê [sic]'. Em comunicação escrito, o porta-voz, Henri Eippers, manteve que a Procuradoria do Luxemburgo continua a 'não ter elementos quanto à implicação de terceiros' na morte do 'rapper', muito embora a família de Puto G tenha levantado questões sobre a falta de segurança e vigilância no lago Remerschen", refere a Lusa.

Recorde-se que a 5 de julho, a Procuradoria de Estado garantiu ao Contacto que a morte foi "acidental", razão pela qual o juiz terá dispensado a realização da autópsia.

"Depois do que a polícia constatou no local, a Procuradoria concluiu que não houve indícios contrários a uma tese de acidente. Foi por isso que a Procuradoria não pediu uma autópsia. Esta manhã [5 de julho] falei com o juiz que se ocupou do caso e ele disse-me que não surgiram outros elementos depois daqueles do fim de semana. A tese de acidente continua a vigorar", disse na altura ao Contacto a também porta-voz da Procuradoria, Diane Klein.

Questionada se foram retiradas amostras de sangue, Diane Klein confirmou, mas os resultados não podem ser divulgados. "Sim, houve, mas os resultados não serão divulgados em praça pública".

Sobre o atual desenvolvimento do processo, Eippers diz apenas que "a investigação continua" e que a polícia vai ainda ouvir testemunhas, porque "não ouviram todas as testemunhas".



Foto: Pierre Matgé

Procuradoria desconhece queixa de crime por omissão de auxílio



Depois da recente investigação da jornalista Paula Telo Alves, que levanta também a questão de "crime de omissão de auxílio" por parte dos funcionários do lago (que terão ligado para o 112 quase uma hora depois de os amigos terem dado alerta aos responsáveis do lago), o Contacto quis saber se o processo inclui alguma queixa nesse sentido.



O porta-voz é claro na resposta. "Não sou o titular do dossier. Talvez isso possa ser abordado por algumas testemunhas e aí faremos verificações. Por agora eu não tenho conhecimento disso".



Screenshot Youtube

A família de Puto G admitiu ao Contacto a possibilidade de instaurar um processo judicial no Luxemburgo, mas há um documento-chave que poderá ajudar e que não foi ainda solicitado à Procuradoria.



"Numa primeira etapa a família tem a possibilidade de pedir uma cópia do processo verbal. Eles devem manifestar-se e dizer 'Nós somos a família e queremos ter uma cópia do relatório'. Talvez já o tenham feito, mas não sei. Eles têm esse direito, de ter uma cópia do dossier".



Mas o pedido ainda não foi feito, confirmou ao Contacto um dos irmãos que veio buscar o corpo do rapper. Adérito Rocha Cardoso esteve com o irmão mais velho, Vítor, no Luxemburgo para levar o corpo de Puto G para Portugal (na terça-feira, dia 3 de julho) e diz que não foi sequer informado pelas autoridades da existência do processo verbal.



"Quando estivemos lá [entre 1 e 3 de julho], a Polícia só nos leu o relatório e não nos deu nada. Vamos então pedir agora isso à Procuradoria", disse esta tarde ao Contacto.



Questionado sobre os comentários nas redes sociais que dão conta de que os amigos de Puto G não ligaram para o 112 e dos rumores de que estes poderiam, provavelmente, vir a responder também por omissão de auxílio, Henri Eippers prefere esperar pelo fim da investigação. "É uma questão a ver. Como disse, a investigação não terminou e vamos ver no que vai dar".