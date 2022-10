Há um ano atrás, um homem abusou de uma menina de seis anos na casa de banho da escola primária de Hesperange.

Pedofilia

Procurador pede oito anos de prisão por abuso sexual

Há um ano atrás, um homem abusou de uma menina de seis anos na casa de banho da escola primária de Hesperange.

A 7 de Outubro de 2021, uma agressão sexual grave a uma menor teve lugar na escola primária em Hesperange.

Na sexta-feira, o suspeito teve de responder pelos seus actos em tribunal.

O curso dos acontecimentos foi descrito em pormenor por um investigador criminal durante o julgamento.

Nesse dia, a menina, que tinha seis anos na altura do incidente, teve de ir para a floresta com a sua turma. Antes de sair, o professor enviou todas as crianças para a casa de banho. Ali, a rapariga conheceu T., um adulto. O desconhecido diz-lhe que a ajudará a tirar as calças à prova de água. A criança segue insuspeitamente o homem para dentro de um cubículo de sanita, onde o acusado lhe tira as calças, a senta na sanita, a filma e também a beija nas suas partes privadas. Tudo isto pode ser visto num dos dois vídeos que estavam num telemóvel do arguido, apreendido pela polícia judiciária. O homem coloca então a rapariga na sanita e volta-a a olhar para ela de lado e de costas. Há também um vídeo desta cena. O agente da polícia observa que a rapariga não diz uma única palavra durante o acto. O acusado, por outro lado, diz coisas como "Sinto-me atraído por ti" ou "Vá lá, acabou".

Grande número de vídeos e fotografias

Após o abuso sexual, ele diz à rapariga para lavar as mãos. Ao sair da casa de banho, T. conhece a professora da rapariga. Ela pergunta-lhe quem ele é. Ele responde que levou a sua sobrinha à escola. O homem pergunta onde fica a saída e deixa o edifício. A professora perguntou aos seus outros colegas e descobriu que criança o homem poderia ter trazido para a escola, disse o departamento de investigação criminal. Quando a professora voltou para a sala de aula, viu que a rapariga tinha lágrimas nos olhos. Sabia exactamente o que estava a fazer.

A polícia foi alertada e iniciou a investigação.

O homem foi encontrado no início da noite. Durante a busca, dois telemóveis e meios de armazenamento foram confiscados. Os investigadores descobriram um grande número de vídeos e fotografias, tirados e filmados por ele próprio - por exemplo, estava a filmar debaixo de saias femininas - ou a partir de sites especializados na Internet. Durante o julgamento, um perito em psiquiatria testemunhou que o acusado tinha uma propensão para o voyeurismo, exibicionismo e pedofilia. No início, apenas olhou para fotografias e vídeos. No entanto, desde 2020, tem havido um aumento do "acting out", tal como tem sido estabelecido. Pedido de desculpas do acusado Em Agosto de 2021, T. foi convidado para uma festa, onde filmou discretamente um convidado durante toda a noite. Mais tarde, estava num quarto onde alegadamente cheirava a roupa interior suja e se masturbava. O acusado, cujas declarações foram traduzidas para português por um intérprete na sala de audiências, lutou para encontrar explicações quando questionado pelo juiz. Ela quer saber porque foi ele à casa de banho das raparigas e não dos rapazes. "Não sei, foi um impulso, mais forte do que eu. E eu não tinha controlo sobre mim próprio", explica T., que estava de baixa por doença na altura dos eventos e que trabalhava como pizzaiolo num restaurante. Não sei porque fui à casa de banho das raparigas, foi um impulso, mais forte do que eu.

Acusado no julgamento

O juiz insiste e também lhe pergunta porque queria ajudar a rapariga a vestir as suas calças. A voz do arguido torna-se cada vez mais trémula: "Não sei realmente o que aconteceu". O juiz insiste e sublinha: "O senhor sabia muito bem o que estava a fazer". T. descreve o seu acto, chora e vira-se para os pais da rapariga presente na sala, que se juntaram à acção civil, e pede desculpa.

Veredicto a 9 de Novembro

O perito em psiquiatria observa que o homem é inteiramente responsável e fala das suas difíceis relações com as mulheres. O facto de ele se voltar para as crianças está provavelmente relacionado com o facto de sentir que elas podem ser menos perigosas para ele. Não há provas de doença psiquiátrica. O risco de recaída é bem possível. T. não teria demonstrado qualquer sentimento de culpa. Isto já foi declarado pelo investigador criminal na acta.

Durante as seis horas de interrogatório, T. só confessou tudo no final, quando foi confrontado com provas concretas. O procurador público pede uma pena de prisão de oito anos sem liberdade condicional. Além disso, o homem deve receber cuidados psiquiátricos. O advogado da criança de 30 anos sublinha este ponto. Ela não pode descartar a gravidade dos factos, mas argumenta que uma sentença de prisão não é eficaz neste caso. T. é uma pessoa que tem problemas, mas que os quer enfrentar.

A sentença será proferida a 9 de Novembro.

