Procura-se menina de 15 anos desaparecida no Luxemburgo

Redação

A polícia anunciou o desaparecimento de uma rapariga de 15 anos. Ana De Lima Vermeir está desaparecida há quase duas semanas. A polícia criou uma linha de informação para a tentar localizar.

Tem 15 anos e não é vista desde sábado, 13 de Fevereiro. A última vez que foi vista foi na Rue du Cimetière, na cidade do Luxemburgo, por volta das 18h15. De acordo com a polícia, poderá estar no bairro da Gare, em Ettelbruck ou em Heiderscheid. Qualquer informação a seu respeito pode ser comunicada à polícia do Luxemburgo ligando para o número (+352) 244 40 1000 ou via 113.





