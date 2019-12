A jovem Brenda, que está desaparecida desde ontem, tem cabelo louro de comprimento médio, 1,72m de altura e uma constituição normal.

Procura-se jovem de 29 anos desaparecida no Luxemburgo

A jovem Brenda, que está desaparecida desde ontem, tem cabelo louro de comprimento médio, 1,72m de altura e uma constituição normal.

A polícia emitiu um apelo para quem possa ter informações sobre uma mulher de 29 anos que está desaparecida desde sábado. Brenda foi vista pela última vez perto do Centre Hospitalier de Luxembourg-Ville no sábado, por volta das 17:30h. Ela deverá estar vestida com perneiras pretas e uma camiseta preta, assim como um anoraque e ténis preto com sola branca. Brenda tem cabelo louro de comprimento médio, 1,72m de altura e tem uma constituição normal. Qualquer pessoa que tenha visto Brenda ou que possa ajudar a encontrá-la pede-se que contacte a polícia através do número de emergência 113.