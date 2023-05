Procura emprego? CFL vão contratar 500 trabalhadores

Os Caminhos de Ferro do Luxemburgo (CFL) prevê recrutar em massa durante este ano trabalhadores. Os contratos serão efetivos (CDI).

Redação

Os Caminhos de Ferro do Luxemburgo (CFL) estão em grande expansão com remodelações e ampliações em várias linhas no país. Avanços que intensificam a necessidade de recrutamento num já tradicional mercado ávido de trabalhadores.

Os CFL vão contratar 500 trabalhadores para todo o grupo durante este ano, anunciou a empresa ao Actu France. "Os trabalhos relacionados com as atividades de transporte de passageiros continuam a ser os principais geradores de empregos, representando por si só 300 contratações no conjunto da totalidade", declarou a empresa ao site francês.

Com todos os novos contratados será celebrado um contrato de trabalho efetivo, com duração de tempo indeterminado (CDI). Para os CFL esta continua a ser a norma dentro da empresa. "Este tipo de contrato permite perpetuar a relação de trabalho, que encaramos como uma situação vantajosa para todos, tanto para a empresa como para os nossos novos colegas que se juntam a nós, para dar sentido às suas carreiras ao serviço dos nossos clientes", justificam os CFL.



As várias centenas de trabalhadores serão recrutados para vários postos de trabalho desde maquinistas a agentes de manutenção, passando por técnicos e programadores informáticos. Porque, o grupo está em "expansão e evolução" e há que recrutar também trabalhadores para áreas de "tecnologia e digitalização", refere a empresa.

No site dos CFL, a página de de empregos apresenta sempre ofertas de trabalho atualizadas.





