Foi no norte do país que se registaram os maiores aumentos nos preços das casas à venda.

Habitação

Procura de casa para arrendar está em alta porque é difícil acesso a crédito

Susy MARTINS Foi no norte do país que se registaram os maiores aumentos nos preços das casas à venda.

O aumento das taxas de juro para créditos à habitação está a condicionar as tendências no setor nacional do imobiliário. De acordo com o portal Athome.lu, os preços do bens imobiliários publicados no site aumentaram em média 5,6% no ano passado face a 2021. Nos anos anteriores a 2022, o aumento representava dois dígitos.

Poderão faltar casas para arrendar no Luxemburgo Residentes estão a procurar mais casas fora da capital e nos países fronteiriços.

Os dados indicam que no primeiro trimestre do ano passado, o aumento dos preços das casas e apartamentos foi significativo, ultrapassando os 10%, no entanto, essa taxa foi diminuindo ao longo do ano. Nos últimos três meses do ano, os preços aumentaram ‘apenas’ em média 1%.

Olhando para as diferentes regiões, foi no norte do país que se registaram os maiores aumentos de preços: mais 8,2% nos apartamentos e até 12,8% ns casas. No centro do Grão-Ducado os aumentos fora menos acentuados.

Relativamente ao arrendamento, o portal Athome refere que o volume de anúncios diminuiu no ano passado 32% em comparação com 2021. No entanto, a procura aumentou consideravelmente em 73%.

Portuguesa lança petição para baixar rendas das casas no Luxemburgo Há meses em que Catarina Rodrigues tem de pedir ajuda para sobreviver, com os dois filhos, porque a renda da casa leva-lhe grande parte do salário.

Ou seja, há mais procura do que oferta, o que faz aumentar o custo das rendas no país. As pessoas optam por arrendar devido ao aumento das taxas de juro, o que dificulta a obtenção de um empréstimo junto das instituições bancárias.



O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.