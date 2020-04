Este ano iria, de resto, realizar-se, a 2 de junho, a décima edição da procissão dançante sob a égide da UNESCO.

Procissão dançante cancelada devido à covid-19

Manuela PEREIRA Este ano iria, de resto, realizar-se, a 2 de junho, a décima edição da procissão dançante sob a égide da UNESCO.

O ano de 2020 não vai ter a sua procissão dançante. O Conselho de Administração da Obra Santo Willibrord de Echternach acaba de cancelar o evento religioso e cultural. Em causa estão as medidas de contenção do surto do novo coronavírus e o estado de emergência de três meses que o governo decretou a 18 de março.

Arcebispo do Luxemburgo diz que "dançar é rezar três vezes" Mais de dez mil pessoas participaram este ano na procissão dançante, esta terça-feira em Echternach.

A procissão dançante acolhe todos os anos milhares de fiéis em Echternach. Uma cidade com pouco mais de 5.600 habitantes, dos quais dois mil são portugueses. Mas este ano não haverá lenços brancos a separar as pessoas que dançam ou saltitam para a esquerda e para a direita, ao som de uma polca, em homenagem ao Santo Willibrord, patrono do Grão-Ducado.

Este ano iria, de resto, realizar-se, a 2 de junho, a décima edição da procissão dançante sob a égide da UNESCO. Esta manifestação é Património Cultural Imaterial da Humanidade da UNESCO desde 2010.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.