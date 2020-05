Com o estado de crise e as medidas tomadas para limitar as viagens e as actividades comerciais para travar a propagação de covid-19, surgiram novas infracções no Grão-Ducado. Cabe agora ao tribunal decidiu o que fazer.

Processos judiciais contra incumprimento de regras do confinamento estão em curso

Os primeiros julgamentos deverão ter lugar esta semana, disse o Procurador-Geral Georges Oswald ao jornal Le Quotidien.

Entre meados de março e sexta-feira passada, foram emitidos doi mil avisos fiscais e elaborados cerca de 80 relatórios oficiais. Assim que o infractor paga os 145 euros do seu aviso fiscal, a acção pública contra ele é extinta. No entanto, acontece também que é contestada uma coima.



Neste momento, a polícia elabora um relatório que é transmitido ao Ministério Público. O Ministério Público decide então qual a acção a tomar. Atualmente, um certo número de casos está, portanto, nas mãos do sistema judicial. Trata-se de um processo contínuo.

Até quinta-feira de manhã, o Ministério Público luxemburguês tinha recolhido oito relatórios policiais (PV) da competência do tribunal de polícia luxemburguês. "Dois foram classificados ad acta (arquivador) porque para nós não eram apropriado. Dois processos recentes ainda estão para a decisão. E quatro casos foram citados na audiência", disse o Procurador do Estado Georges Oswald.

Quanto aos casos abrangidos pela jurisdição do Tribunal de Polícia de Esch, foram apresentados 15 relatórios ao Ministério Público. Na audiência, foram citados cinco processos, três foram encerrados ad acta e sete aguardam uma decisão. Na Diekirch, foram recebidos 22 relatórios. E cinco citações já estão prontas para serem ouvidas.

O primeiro julgamento perante o Tribunal de Polícia está previsto para esta semana. "Queremos evacuar estes casos com prioridade, a fim de termos segurança jurídica sobre a legalidade de toda esta questão, mas também para darmos um sinal". Estes casos serão acrescentados às audições já sobrecarregadas.

"Mas os juízes da polícia estão preparados, se necessário, para marcar mais audiências, a fim de se verem livres destes novos casos", disse o procurador. Não são apenas as actas que acabam no Ministério Público. Um infrator tem até 30 dias para pagar a multa. Se não pagar o montante devido, esta informação acaba no gabinete do Procurador do Estado do Luxemburgo ou da Diekirch. E passamos à multa de montante fixo. "O seu montante é o dobro do montante do aviso fiscal, por isso estamos a falar de 290 euros", explica Georges Oswald, afirmando que "assinei cerca de 50 deles na quarta-feira".

Mais uma vez, o infractor tem 30 dias para apresentar uma queixa por escrito. "Ou o Ministério Público o aceita e o caso é, portanto, encerrado, ou pode citar o queixoso perante o tribunal de polícia e o juiz decidirá".

Se não for apresentada qualquer queixa, a decisão do Procurador do Estado de impor uma multa fixa é executória. É então a Administração de Registo que, por todos os meios úteis, se encarrega de recolher o dinheiro. Isto pode ser feito, por exemplo, através de um apego ao rendimento.

"É o mesmo princípio que para outras multas penais", observa o nosso interlocutor. O Ministério Público recebeu a primeira lista de advertências fiscais não pagas em 20 e 21 de Abril, um mês após a entrada em vigor da lei. Desde então, a lista tem continuado a crescer. Até 6 de maio, tinha sido recebido um total de 266 da polícia (212 no Luxemburgo e 54 em Diekirch) e 23 da alfândega (13 no Luxemburgo e 10 em Diekirch).

Embora ambos os procuradores já tenham assinado um bom número de multas de montante fixo, actualmente o prazo de 30 dias ainda não expirou. "De momento, não recebemos qualquer pedido de multa de montante fixo", observa Georges Oswald. "Mas apenas dois foram pagos ao Ministério Público luxemburguês", acrescenta.

Importa referir que o aspecto penal se limita aos particulares. Para as sanções contra as empresas comerciais e artesanais, o legislador fala de uma multa administrativa até 4.000 euros (8.000 euros no caso de reincidência). Será interposto um eventual recurso para o tribunal administrativo.





