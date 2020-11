O processo tinha sido interrompido no mês de abril devido à crise sanitária.

Processo do homicídio de Ana Lopes retoma esta terça-feira

Susy MARTINS Arranca esta terça-feira no Tribunal da Comarca da cidade do Luxemburgo, a segunda parte do julgamento do homicídio de Ana Lopes. A informação foi avançada esta manhã pela RTL.

O processo tinha sido interrompido no mês de abril devido à crise sanitária. O antigo companheiro de Ana Lopes, que foi brutalmente assassinada há quase quatro anos, nega ter sido o autor do crime.

A portuguesa de 25 anos foi dada como desaparecida a 15 de janeiro de 2017, em Bonnevoie, bairro na capital do Grão-Ducado. Dois dias após o alerta de desaparecimento, o carro da jovem foi localizado em território francês, em Roussy-le-Village, perto da fronteira com o Luxemburgo.

O veículo estava completamente devorado pelas chamas. No interior, as autoridades encontraram um corpo carbonizado, cuja autópsia confirmou ser o de Ana Lopes. O antigo companheiro da jovem, também ele português, foi detido seis meses após o crime. O homem, de 30 anos na altura dos factos, está desde então em prisão preventiva. Em março deste ano, numa das sessões no tribunal antes da pandemia, o português negou ser o autor do crime. Em outubro passado, pediu para sair da prisão preventiva, mas o pedido foi recusado pelo juiz.



