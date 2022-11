Problemas técnicos impossibilitaram esta manhã o pagamento com cartões de crédito em lojas e supermercados no Grão-Ducado.

Wordline

Problemas de pagamentos com cartões de crédito já estão resolvidos

Redação Problemas técnicos impossibilitaram esta manhã o pagamento com cartões de crédito em lojas e supermercados no Grão-Ducado.

Os problemas técnicos que impossibilitaram esta manhã o pagamento com cartões de crédito em lojas e supermercados no Grão-Ducado estão atualmente resolvidos.

Num post recente no Facebook, o banco estatal Spuerkees escreve que a situação voltou à normalidade, sendo "agora possível pagar de novo com cartão nas lojas".



Entre as 9 e as 12h, vários clientes não conseguiram pagar as compras no supermercado e nas lojas do Luxemburgo com estes cartões, bem como levantar dinheiro em algumas caixas multibanco.

Segundo a RTL, na origem das dificuldades de pagamento esteve um problema na rede de transações Wordline (antiga Cetrel), causado pelos trabalhos de construção nas redes de fibra ótica no Luxemburgo.









