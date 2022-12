O material circulante está a tornar-se obsoleto, causando inúmeras avarias e atrasos, em particular na linha 162.

Problemas acumulam-se nos comboios entre Luxemburgo e Bélgica

Simon MARTIN O material circulante está a tornar-se obsoleto, causando inúmeras avarias e atrasos, em particular na linha 162.

Esta não parece ser a melhor altura para se ser um trabalhador transfronteiriço e utilizador dos caminhos-de-ferro belgas. Após uma greve que durou vários dias e perturbou gravemente o tráfego ferroviária, a denúncia da degradação do material circulante volta a acentuar as dificuldades existentes nos comboios que ligam o Luxemburgo e a Bélgica.

Segundo a Les Amis du Rail, uma associação belga para a defesa das linhas ferroviárias e dos passageiros, a situação está "a piorar de dia para dia". "Houve algumas melhorias durante algum tempo, mas nas últimas semanas, tem havido vários atrasos e avarias. Temos a impressão de que os problemas voltam assim que o tempo frio aparece e que não se aprende nenhuma lição com estes episódios", explica Michael Jacquemin, porta-voz da organização, ao Virgule.

O pior aconteceu há apenas 15 dias na linha 162, que liga Namur à Cidade do Luxemburgo. "Nesse dia, um comboio avariou entre Marbehan e Libramont devido a um problema de tensão na linha. O maquinista tinha de efetuar uma determinada operação para alterar a tensão elétrica na linha, uma vez que era diferente em certos troços do percurso".

O problema foi que houve um erro de processamento que bloqueou o comboio, que depois não pôde reiniciar, deixando muitos passageiros à espera durante longas horas. "Alguns passageiros, fartos, decidiram forçar as portas do comboio a fim de chegar à estação mais próxima a pé, alguns deles com a sua bagagem." Uma decisão perigosa, porque tiveram de caminhar ao longo dos carris, mas dificilmente censurável face às circunstâncias. O incidente gerou, ainda, uma cadeia de atrasos e cancelamentos de outros comboios.

Província do Luxemburgo negligenciada?

A situação chegou ao limite, de acordo com a associação, que denuncia a falta de pessoal, bem como o equipamento obsoleto. "[Isto nota-se] especialmente na província do Luxemburgo, que parece ser o parente pobre na Bélgica a este respeito", queixa-se Michael Jacquemin.

A entrega de novos comboios parece estar para breve, mas estes não deverão substituir imediatamente os atuais equipamentos. "Houve bastantes atrasos nas entregas, e os trabalhos de homologação dos comboios também terão de ser efetuados para que possam circular também no Grão-Ducado."

A associação fala, portanto, de um serviço que está a "deteriorar-se". "Isto acontece no preciso momento em que a mobilidade suave e os transportes públicos são mais defendidos do que nunca e que os preços dos passes da [empresa ferroviária belga] SNCB vão aumentar 10%. Isto é, no mínimo, paradoxal. Sem vontade política e sem melhorias, as pessoas não vão querer deixar os seus carros e apanhar o comboio para ir para o Luxemburgo." Para não falar nos prolongados trabalhos de construção da linha Bruxelas-Luxemburgo e no projeto para comboios da CFL que atravessam a fronteira do Luxemburgo que não será implementado a curto prazo.

Atrasos nas entregas de comboios

Questionada pelo Virgule, a SNCB reconheceu o aumento de avarias nos caminhos-de-ferro da província, explicando que estas estão a ser analisadas em profundidade. Para além de causas externas, tais como intrusões nos carris, roubo de cabos ou eventos meteorológicos excecionais, a porta-vozda empresa reconheceu que "a situação tem sido complicada recentemente para os passageiros na província [do Luxemburgo]". "O nosso equipamento está a ficar datado e estamos com um atraso na entrega do nosso novo material circulante."

Atualmente, dos 445 novos vagões de dois andares encomendados no final de 2015, a SNCB diz ter recebido apenas 220 do fabricante Alstom. "A entrega dos restantes - inicialmente prevista para o final de 2021 - foi adiada para o final de 2023. Isto significa que temos de manter os comboios antigos em serviço por mais tempo do que o esperado, e estes comboios antigos são mais afetados por avarias. Os novos comboios enfrentam menos problemas técnicos do que os comboios mais antigos."

SNCB admite falta de recursos humanos

Segundo o Virgule, composições adicionais deverão chegar em 2026, para além das já encomendadas em 2015.

Por outro lado, a SNCB confirmou a falta de recursos humanos existente. "É difícil para nós encontrar técnicos qualificados para efetuar reparações no nosso material circulante. Na província do Luxemburgo, o recrutamento não é o mais fácil devido às distâncias envolvidas, mas também devido à pressão salarial devido à proximidade do Grão-Ducado", estima a porta-voz.

Em 2022, a SNCB pretendia recrutar 1.300 pessoas. "O objetivo foi alcançado. E decidimos também recrutar 300 funcionários adicionais para poder assegurar o nosso plano de transporte. Para o próximo ano, vamos continuar o recrutamento massivo e organizar novas campanhas de recrutamento. Principalmente nas funções operacionais."

(Este artigo foi originalmente publicado no Virgule e adaptado para o Contacto por Maria Monteiro.)

