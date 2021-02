O problema da habitação no Luxemburgo vai ser o tema no debate de abertura da 38.ª edição do Festival das Migrações, das Culturas e da Cidadania. Devido à crise sanitária, a edição 2021 do certame, organizado anualmente pelo Comité de Ligação das Associações de Estrangeiros (CLAE) vai decorrer em formato virtual nos dias 5, 6 e 7 de março.

Problema da habitação em debate na abertura da edição virtual do Festival das Migrações

Diana ALVES O problema da habitação no Luxemburgo vai ser o tema no debate de abertura da 38.ª edição do Festival das Migrações, das Culturas e da Cidadania. Devido à crise sanitária, a edição 2021 do certame, organizado anualmente pelo Comité de Ligação das Associações de Estrangeiros (CLAE) vai decorrer em formato virtual nos dias 5, 6 e 7 de março.

Na tradicional conferência de abertura do festival estarão presentes o ministro da Habitação, Henri Kox, o presidente da Associação de Defesa dos Inquilinos (Mieterschutz Lëtzebuerg), Jean-Michel Campanella, a conselheira comunal de Esch-sur-Alzette LineWies (Déi Lénk) e o vice-presidente do CLAE, António Valente, contando ainda com o testemunho de um residente, Pascale Zaourou.

Os dos objetivos da sessão é tentar perceber se ainda existe habitação a preço acessível no Luxemburgo e se a única razão na origem do problema é a falta de oferta.

O CLAE sublinha que “nos últimos dez anos, as famílias mais pobres e as mais jovens assistiram a um aumento da parte dos seus rendimentos dedicada à habitação”, acrescentando que é cada vez mais difícil para trabalhadores, desempregados e jovens adultos comprar casa.

Um estudo do Eurostat, divulgado esta semana, revelou que na União Europeia, incluindo no Luxemburgo, são os imigrantes quem mais sofre com os custos da habitação.

Por cá, cerca de 15,1% dos residentes estrangeiros consagram 40% ou mais dos seus rendimentos disponíveis à habitação. Esta chamada “taxa de sobrecarga” é bastante inferior entre os luxemburgueses, rondando os 6,6%.A conferência de abertura do Festival das Migrações está marcada para o dia 5 de março, às 18:30.

Os interessados devem inscrever-se através do site do CLAE ou do evento criado na página Facebook da organização.



