Cerca de 1,6% da população do Luxemburgo sofre de privação material severa, de acordo com dados do Gabinete de Estatísticas da União Europeia (Eurostat).

Privação material severa afeta 1,6% da população

No Grão-Ducado, entende-se por privação material severa não ter dinheiro para, pelo menos, fazer face a quatro dos seguintes itens: Pagar as contas a tempo, lidar com despesas inesperadas, ter carro, telefone, televisão e máquina de lavar, conseguir tirar uma semana de férias longe de casa, manter a casa quente e comer regulamente carne, peixe ou legumes.

Segundo os dados compilados pelo Eurostat, referentes a 2016, o Luxemburgo aparece como sendo um dos menos afetados pela privação material severa, que recuou quatro décimas face a 2015.

Com uma proporção de 1,6% de residentes afetados por esta realidade, o Grão-Ducado surge bastante abaixo da média europeia de 6,7% (segundo as estimativas referentes a 2017).

Na comparação europeia, apenas a Suécia (0,6% em 2016) tem uma taxa menor do que a luxemburguesa.

Em números absolutos, cerca de 33 milhões de pessoas na União Europeia sofreram de privação material severa em 2017. Os adultos a morar sozinhos são os mais afetados.

