Prisão perpétua para autor de duplo homicídio de traficante e prostituta

Paula SANTOS FERREIRA O Ministério Público pede a pena máxima para o autor dos dois crimes de Leudelange e Freiheetsbaam, e uma pena de prisão de 22 anos para o cúmplice.

Para o Ministério Público (MP) não há dúvidas sobre os dois crimes de novembro de 2016: O acusado Lee K. disparou para matar a sangue frio, com um tiro na cabeça, o traficante, na floresta de Leudelange, e quatro dias depois a jovem prostituta romena, no parque de estacionamento em Freiheetsbaam. E foi ajudado por Alden S..

Por isso, a sentença pedida pelo MP para os arguidos é clara: Dada a brutalidade dos crimes, pede prisão perpétua para Lee K. e pena de prisão de 22 anos para Alden S..

"Duas pessoas foram mortas de forma brutal e inútil. (…) Agora cabe à Divisão de Investigação Criminal imortalizar as histórias de Florentina E. e Emeka O. e ser dado o veredicto apropriado”, declarou o representante do MP na audiência de quarta-feira, dia 20.

Alden S. é apenas considerado culpado de envolvimento no último crime, o da jovem Florentina E. “Sem a sua participação o crime não teria sido possível”, alega.

Matou "por 57 euros"

Nos dois assassinatos Lee K. teve apenas um objetivo: roubar as vítimas. E matou-as à queima-roupa “por 57 euros” e droga, vinca o magistrado do MP. Se no caso da prostituta o dinheiro terá sido a finalidade do assalto e crime, no caso do traficante nigeriano, morto na floresta, Lee K. poderia ter querido roubar estupefacientes.

O criminoso estaria sob o efeito de drogas e analgésicos no momento dos assaltos, o que para a defesa poderia ser uma atenuante.

O promotor recordou que Lee K. tinha a arma do crime no carro e que a usou com o intuito claro de matar. Ninguém encosta uma arma com balas de nove milímetros à cabeça de outra pessoa e dispara se não está a pensar em matá-la.

O veredito final deste caso será dado no dia 8 de janeiro de 2020.

Mortos em novembro de 2016

Este duplo assassinato foi um dos crimes marcantes de 2016, mas os suspeitos só começaram a ser julgados três anos depois, em outubro.

O primeiro a ser morto foi o jovem traficante que foi encontrado por um guarda florestal na sua ronda em Leudelange. Dias depois, outra brigada de agentes encontrou a jovem romena também morta com violência, outro tiro na cabeça no parque de estacionamento da floresta entre Strassen e Bridel.

A polícia do Grão-Ducado começou por investigar os dois casos em separadoaté que dias depois, do segundo crime, a meio de novembro, deteve o primeiro suspeito. Lee k. foi detido pela morte de Florentina E. mas depressa a polícia percebeu que este sujeito estava também ligado ao assassinato do homem em Leudelange.

E Lee K. defendeu-se dizendo-se inocente e culpando outro sujeito, Alden S.

A partir daí, as investigações ganharam novo folego e tudo se descobriu. Dia 8 de janeiro o juiz ditará a sentença final.